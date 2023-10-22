Antalya'da yakının ayakta olduğunu görünce öpücük dağıttı Sürücünün kontrolünden çıkan otomobil, refüj üzerinde ağaçlara ve demir bariyere çarptıktan sonra yan yatmasının ardından yakınları gencin ayakta olduğunu görünce bir kadın sağlık ekiplerinin müdahalesinden önce mutluluktan genci öpmesi dikkat çekti.

İHA

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde Mert B. yönetiminde bulunan 07 FST 20 plakalı otomobil, sürücünün kontrolünden çıkarak, refüj üzerinde bulunan ağaçlara ve demir bariyere çaparak yan yattı.

Bu sırada karşı yönden gelen Ali Furkan S. yönetiminde bulunan07 NKU 65 plakalı otomobille Hüseyin A. yönetiminde bulunan 15 PT 213 plakalı araçlarda çarpışmadan dolayı maddi hasar meydana geldi.

İhbarın ardından olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kurtuluş öpücüğü

Kazada yan yatan otomobilin sürücüsü kendi imkanları ile çıkmayı başardı.

Kazayı ufak yaralanma ile atlatan gence ilk müdahale olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapıldı.

Kaza haberini alarak olay yerine koşan gencin yakınları ise gencin ayakta olduğunu görünce büyük mutluluk yaşadı.

Bir kadının sağlık ekiplerinin müdahalesinden önce mutluluktan genci öpmesi dikkatlerden kaçmadı.

Polis ekiplerinden büyük çaba

Kaza dolayısı ile bulvar üzerinde uzun araç kuyrukları oluştu. Polis ekipleri trafiğin aksamaması için yoğun uğraş verdi.

Bu sırada bir kadın polis vatandaşlarla birlikte kazaya karışan otomobillerden birisini ittirirken, bir başka polis de yan yatan otomobilin doğrultulmasına yardım etti.

Kazaya karışan otomobiller çekici tarafından bölgeden çekildi.

Trafik çalışmaların ardından normale dönerken, polisi kazayla ilgili incelemesi devam ediyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)