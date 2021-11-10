Manavgat ilçesinde başlayıp Akseki, Gündoğmuş, İbradı, Alanya ilçelerinde de etkili olan yangınlarda zarar gören 60 bin hektarlık alana ilk fidan yarın dikilecek.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde 28 Temmuz'da başlayan, bir gün sonra Akseki'de çıkan ve rüzgarın etkisiyle Gündoğmuş, İbradı, Alanya ilçelerine de yayılan yangında zarar gören ormanların yeniden yeşerebilmesi için çalışılıyor.

Türkiye'nin en büyük doğal afetlerinden biri olarak tarihe geçen yangınların yaşandığı bölgelerde, bir yanan ağaçlar kesilerek ülke ekonomisine kazandırılırken diğer yandan toprak yeni fidanlar için hazırlanıyor.

1.500 CİVARINDA EV VE İŞ YERİ ZARAR GÖRDÜ

Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici, yangınlara ilişkin yaptığı açıklamada, Manavgat'ın Kalemler Mahallesi'nde 4 noktada başlayan, ardından Akseki, Alany ve Gündoğmuş ilçelerinde çıkan yangında toplam 60 bin hektarlık alanın zarar gördüğünü söyledi.

Yaklaşık 10 gün sonra kontrol altına alınabilen yangında 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 59 yerleşim alanının da etkilendiğini, çok sayıda hayvanın telef olduğunu, bin 500 civarında da ev ve iş yerlerinin hasar gördüğünü hatırlatan Dikici, yangını büyük bir doğal afet olarak nitelendirdi.

HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Afetin izlerini silmek için yoğun çaba gösterdiklerini dile getiren Dikici, alanı temizlediklerini ve yanan 5 milyon 300 bin metreküp ağacı ihaleyle satarak ülke ekonomisine kazandırdıklarını belirtti.

Yanan alanlarda yapılan çalışmalar, helikopter ile havadan görüntülendi.

Antalya'da, yanan alanlarda ilk fidan yarın dikilecek VİDEO



YAKLAŞIK 70 BİN TOHUM TOPRAKLA BULUŞACAK

Bazı alanları kendi tohumuyla gençleştireceklerini anlatan Dikici, gerek ağaçların kozalaklarından düşen gerekse kendi imkanlarıyla yaklaşık 70 bin ton tohumu toprakla buluşturacaklarını kaydetti.

Yaklaşık 15 bin hektar alanda sürüm yaparak fidan dikeceklerini aktaran Dikici, makinelerle sürüm yapılamayan 14 bin hektar alanı da kendi kendini yenilemesi için bırakacaklarını söyledi.

“TOPLAMDA 26 MİLYON FİDAN DİKECEĞİZ”

Son 5 yılda gençleştirme yapılan, üstünde hiçbir emval bulunmayan sahaların sürümünü tamamladıklarını belirten Dikici, açıklamalarında şu ifadelere yer verdi.

"Bu yıl orman fidanlığımızda yetiştirdiğimiz 4 milyon fidanı bu mevsimde buraya dikeceğiz. Yanan alanların yeniden eski haline dönmesi için toplamda 26 milyon fidan dikeceğiz, tohumla gelecek fidanların haricinde.”





İLK FİDAN PERŞEMBE GÜNÜ TOPRAKLA BULUŞACAK

Dikici, 2019'da Geleceğe Nefes Kampanyası ile başlayan 11 Kasım fidan dikme etkinliği kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde, 81 ilde tören düzenlendiğini anımsattı.

Antalya'daki törenin bu yıl Manavgat'ta gerçekleştirileceğini belirten Dikici, bütün kamu, sivil toplum kuruluşlarını, öğrencileri, vatandaşları perşembe günü saat 14.00'te düzenlenecek törene davet ederek, "Manavgat'ın yeşillenmesine hep beraber katkıda bulunalım." dedi.

“YEŞİL BİR TÜRKİYE İÇİN HERKESİ BURAYA DAVET EDİYORUM”

Buradaki çalışmaları gelecek sene tamamlayacaklarını bildiren Dikici, şu ifadeleri kullandı:

"Bu ağaçların temizlenmesi nisan, mayısı bulacak. Yazın yine temizlediğimiz sahalarda sürümü tamamlayacağız. Gelecek yıl dikim mevsiminde yeniden fidan dikerek işimizi bitireceğiz.

Soluduğumuz havanın temiz olması için, iklim değişikliğine karşı tek argüman elimizdeki ormanlarımızı tekrar yeşil hale getirelim. Yeşil Türkiye için herkesi buraya davet ediyorum.

İlk fidan, 11 Kasım etkinliğinde dikilecek. Çünkü yağmurlarımız yeni yağdı. Toprağın belli bir rutubete kavuşması lazım ki biz fidan dikebilelim. Perşembe günü 136 hektarlık alanda yaklaşık 200 bin fidanı vatandaşlarımızla dikeceğiz, bu mevsimde toplamda ise 4 milyon fidan dikeceğiz."

Ormanların herkese ait olduğunu belirten Dikici, gelecek nesillere daha yeşil kalabilmesi için daha iyi sahiplenilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.