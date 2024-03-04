İHA
Antalya'nın Manavgat ilçesi Yukarı Pazarcı Mahallesi'nde Ramazan Üstündağ'ın kullandığı motosiklete yaya geçidinden geçen yayalara yol verdiği sırada aynı istikamette ilerleyen Sinan Çetin yönetimindeki motosiklet arkadan çarptı.
Kazada yaralanan motosiklet sürücülerinden Ramazan Üstündağ, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Yaşananlar kamerada
Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansırken kaza yapan motosiklette bulunanlar çarpmanın şiddetiyle yola savruldu.
Aynı istikamette seyir halindeki üçüncü motosiklet ise kazaya karışmaktan son anda kurtuldu.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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