Antalya'da yayalara yol veren motosiklete otomobil çarptı

- Antalya'nın Manavgat ilçesinde, yaya geçidinde duran motosiklete hafif ticari araç çarptı, 1 kişi yaralandı.
- Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
- Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Antalya’nın Manavgat ilçesi Barbaros Caddesi’nde, sanayi yönüne seyir halinde olan Ahmet K. idaresindeki 16 AYJ 709 plakalı motosiklet, 2617 Sokak kesişimindeki yaya geçidine geldiğinde karşıdan karşıya geçen vatandaşlara yol vermek için durdu.
Bu sırada aynı istikamette ilerleyen ve Gençay Ç.’nin kullandığı 07 BUJ 595 plakalı hafif ticari araç, duraklayan motosiklete arkadan çarptı.
MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ YARALANDI
Çarpmanın etkisiyle motosikletten düşen sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptı. Motosiklet sürücüsü daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.
KAZA ANI KAMERADA
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, motosikletin yaya geçidinde durduğu ve kısa süre sonra hafif ticari aracın arkadan çarptığı anlar net şekilde görülüyor.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.