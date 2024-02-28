Antalya'da yayalara yol vermek için durdu: Kaza geçirdi Antalya’nın Manavgat ilçesinde yayalara yol vermek amacıyla duran otomobile arkadan gelen motosikletin, motosiklete de bir başka aracın çarpması sonucu meydana gelen 3 araçlı zincirleme kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

İHA

Türkiye'de önemsenmeyen bir trafik kuralı denince akla ilk olarak yaya geçitleri gelir.

Oysa ki yaya geçidi kuralına uymak oldukça basit.

Ama yayaları önemsemeyen sürücüler için bu kuralın herhangi bir önemi yok.

Önemseyen sürücüler için de öyle...

Yaya geçidi kuralına uymak istedi: Arkadan gelen motor çarptı

Son olarak Antalya'nın Manavgat ilçesinde seyir halindeyken yayalara yol vermek amacıyla Neslihan Huy’un kullandığı 34 ECS 585 plakalı araç, yaya geçidinde durdu.

Araca, aynı istikamette gitmekte olan Ayşegül Durmuş’un kullandığı 07 BNK 883 motosiklet çarptı.

Motosiklete ise arkadan gelen Mustafa Karagöz’ün kullandığı 07 BFH 181 plakalı hafif ticari araç çarptı.

Zincirleme kaza meydana geldi

Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan 3 araçlı zincirleme kazada, 2 aracın arasında kalarak parçalanan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)