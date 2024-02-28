Antalya'da yayalara yol vermek için durdu: Kaza geçirdi

Türkiye'de önemsenmeyen bir trafik kuralı denince akla ilk olarak yaya geçitleri gelir.
Oysa ki yaya geçidi kuralına uymak oldukça basit.
Ama yayaları önemsemeyen sürücüler için bu kuralın herhangi bir önemi yok.
Önemseyen sürücüler için de öyle...
Yaya geçidi kuralına uymak istedi: Arkadan gelen motor çarptı
Son olarak Antalya'nın Manavgat ilçesinde seyir halindeyken yayalara yol vermek amacıyla Neslihan Huy’un kullandığı 34 ECS 585 plakalı araç, yaya geçidinde durdu.
Araca, aynı istikamette gitmekte olan Ayşegül Durmuş’un kullandığı 07 BNK 883 motosiklet çarptı.
Motosiklete ise arkadan gelen Mustafa Karagöz’ün kullandığı 07 BFH 181 plakalı hafif ticari araç çarptı.
Zincirleme kaza meydana geldi
Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan 3 araçlı zincirleme kazada, 2 aracın arasında kalarak parçalanan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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