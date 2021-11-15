Antalya'daki kuyumcu cinayeti zanlısı tutuklandı

Kuyumcu dükkanı çalışanını öldürerek 2 kilo altınla kaçan zanlı ekiplerin takibi sonucu yakalandı. Şahıs, polise ağlayarak ifade verdi.

Antalya'da, kuyumcu dükkanı sahibi Abuzer Atakan Gür'ü (48) öldürerek 2 kilo altın ve bilezikle kaçan Serkan Özlü'nün (24) yakalanması için 2 özel ekip kuruldu.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ile Gasp Bürosu ekipleri, Özlü'nün cep telefon sinyaline ulaşarak, otomobili ile Afyonkarahisar - Kütahya karayolu üzerinde tespit edilerek önü kesildi.

ARAÇTA KALAŞNİKOF BULUNDU

Araçta yapılan aramada motor bölümünde beze sarılı kalaşnikof, şarjör, 15 mermi, 100 bin lira, 1 kilogram külçe ve 177 gram saf altın ele geçirildi.

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KARDEŞLERİYLE GÖZ ALTINDA

Polis, Özlü'nün yanı sıra kardeşleri S.Ö. (21) ve S.Ö.'yü (19) de gözaltına aldı. 3 şüpheli, işlemlerinin ardından Antalya'ya getirildi.

Serkan Özlü'nün ifadesinde belirttiği yerlere yapılan aramalarda polis üniforması silah ve malzeme bulundu.

"ÖLDÜRMEK AMACIYLA GİRMEMİŞTİM, HEYECAN YAPTIM"

Özlü'nün polise ağlayarak verdiği ifadede, soygunları kumar borcunu kapatmak için gerçekleştirdiğini belirterek, "Kumar borcum olduğu için ilk soygunu yaptım. Buradan aldığım altınları nakde çevirip kripto para Bitcoin'e yatırdım ancak kaybettim. Bu yüzden ikinci olayı gerçekleştirdim. Kuyumcuya öldürme amacıyla girmemiştim. Heyecanlandığım için ateş ettim. Kuyumcunun ölmek üzere olduğunu anlayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ambulans istedim. Öldüğünü ise haberlerden öğrendim" dedi.

POLİS ÜNİFORMASIYLA SOYGUN YAPTI

Serkan Özlü'nün 17 Ekim 2020 tarihinde polis üniformasıyla girdiği kuyumcu dükkanında çalışanı koli bandı ve kelepçeyle etkisiz hale getirip 2 kilo altınla kaçtığı da öğrenildi.

Özlü bu soygun sırasında kullandığı üniforma ve malzemelerin yerini, ekiplere bizzat gösterdi.

TUTUKLANDI

Gözaltında bulunan 3 şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından dün akşam saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden Özlü, nöbetçi hakimlik tarafından tutuklanırken, kardeşleri de adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.





















