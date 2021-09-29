Antalya'daki marketten 400 TL alıp, kaçtı

Bir zincir marketin şubesine giren siyah maskeli şüpheli, çalışana tabanca doğrulttu ve kasada bulunan 400 TL'yi alıp, kaçtı. Polis, şüphelinin peşinde…

Antalya’nın Muratpaşa ilçesi Konuksever Mahallesi 808. Sokak’ta bulunan zincir marketin şubesine gelen şüpheli, içeride kimsenin olmadığını fark etti.

30’lu yaşlarda olduğu öğrenilen şüpheli, market çalışanı M.Y.’nin kapı önünden içeriye girmesini bekledi.

MASKELİ ŞÜPHELİ İSTEDİĞİNİ ALDI

M.Y.'nin kasaya geldiğini gören siyah maskeli şüpheli, yanında taşıdığı tabancayı çıkartıp, o çalışana doğrulttu ve kasayı boşaltmasını istedi.

Korkuya kapılan çalışan M.Y., kasada bulunan yaklaşık 400 TL’yi şüpheliye verdi.

Saat 21.30 sıralarında parayı alan maskeli şüpheli, kaçarak uzaklaştı.

MARKET ÇALIŞANI POLİSİ ARADI

Olayın ardından durum hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi.

İhbarla bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntüleri ve M.Y.’nin ifadelerinden yola çıkarak eşkali belirlenen şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

Olay yeri inceleme ekipleri de market içinde parmak izi çalışması yaptı.