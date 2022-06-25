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    Antalya'daki sel 23 hayvanı telef etti

    Sağanak sonrası Küçükköy Yaylası'nda yaşanan selde 23 küçükbaş hayvan telef oldu. Olay sonrası hasar tespit çalışması yapıldı.
    • 25.06.2022 - 18:05
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    Antalya'daki sel 23 hayvanı telef etti

    Yurdun dört bir yanında etkil olan sağanak yağışlardan Antalya'da da nasibini aldı.

    Korkuteli ilçesine bağlı Küçükköy Yaylası'nda da etkili olan yağış, hayatı olumsuz etkiledi.

    23 hayvan telef oldu

    Sağanak sonrası su baskınlarının yaşandığı yaylada besicilik yapan Bedri Koyuncuoğlu'na ve Mustafa Yörük’e ait 23 küçükbaş hayvan telef oldu.

    Yetkililer vatandaşlarla görüştü

    Meydana gelen sel sonrası; AK Parti Korkuteli İlçe Başkanı Kemal Sancaktar, Korkuteli Tarım ve Orman İlçe Müdürü Selda Sert ve Küçükköy Mahalle Muhtarı Eyüp Çetmi ile jandarma ekipleri olay yerine giderek vatandaşlar ile görüştü.

    Hasar tespiti yapıldı

    İHA'nın haberine göre; Korkuteli Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ise hasar tespiti yaptı.

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