İHA
Bugün saat 187.45 sıralarında, hatay'ın Antakya ilçesi Kisecik Mahallesi’nde bulunan Ankara Sanayi Odası konteyner kentinde yangın çıktı.
Yangın, diğer 3 konteynere sıçradı
Afetzede vatandaşların yaşadığı konteynerde meydana gelen yangın, kısa sürede çevredeki diğer konteynerlere de yayıldı. İhbar üzerine bölgeye Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle alevler kısa sürede kontrol altına alındı.
4 konteyner kullanılmaz hale geldi
Yangında; 4 konteyner kullanılmaz hale geldi. Ekipler, yangının çıkış sebebini belirlemek için çalışma başlattı.
Depremzede vatandaşlar, yangının kendilerine tedirginlik yaşattığını söylediler.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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