Yurdun birçok bölgesinde sağanak yağmur etkili oluyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) sarı kodla uyardığı 45 ilin içinde Antalya da yer alıyor.
Uyarıların ardından sabah saatlerinde kentte kuvvetli yağış ve fırtına başladı.
Yağmur yerini öğle saatlerinde güneşli havaya bırakırken, fırtına dolayısıyla yollarda bulunan bazı çöp konteynerleri devrildi.
Yürüyemediler
Saatteki hızı yaklaşık 70 kilometreye ulaşan fırtınaya rağmen Konyaaltı Varyant Seyir Terası’nda bazı vatandaşlar fotoğraf çekmeye çalıştı.
Ellerinde şemsiye olan vatandaşların yürümekte zorlandığı fırtınada sahile gitmeye çalışanların olması dikkat çekti.
Masaları ve şezlongları kurtarmaya çalıştılar
Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde kıyıya kadar vuran dalgalar, işletmelerin şezlong ve masalarına ulaştı. İşletme çalışanları dalgalara rağmen şezlong ve masaları kurtarmaya çalıştı.
Fırtınanın gece saatlerine kadar devam edeceği ve daha sonra ise etkisini kaybedeceği belirtildi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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