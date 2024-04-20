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Antalya'yı hem yağmur hem fırtına vurdu

Antalya'yı hem yağmur hem fırtına vurdu Kentte etkisini gösteren fırtına ve yağmur hayatı olumsuz etkilerken, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde bulunan işletmenin çalışanları şezlong ve masalarını korumaya çalıştı.