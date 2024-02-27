Ardahan'da dondurucu soğuklar sürüyor! Göz gözü görmüyor... Göle ilçesinde hava sıcaklığı sıfırın altında 27 dereceye kadar düşerken, vatandaşlar ise sabah saatlerinde işe giderken zorluk çekiyor.

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İHA

Ardahan'da soğuk havalar etkisini göstermeye devam ediyor.

Kar yağışının özellikle etkisini gösterdiği yerlerden olan Göle'de sıcaklık, sıfırın altında 27 dereceye kadar düştü.

Soğuk hava yüzünden ağaçlar kırağı tutarken, araçlar ise soğuktan dolayı çalışamaz duruma geldi.

Şubat bitti, soğuklar bitmedi

Kadir Günal, şubat ayının bittiğini fakat soğukların daha bitmediğini söyledi.

Meteoroloji verilerine göre kent merkezinde en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 16,8 olarak ölçülürken Göle ilçesinde -27, Damal'da -16, Hanak'ta -18, Posof'ta -11, Çıldır'da -15 oldu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)