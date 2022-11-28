Petrol
81.28
-2.90%
Euro
19.5181
0.57%
Dolar
18.6309
-0.01%
Altın
1.055
0.38%
Borsa
4959
0.00%
Bitcoin
308.808
-2.20%
BTXN Coin
5.78
-0.17%
Bitexen
11ºC
İstanbul
Çok bulutlu 11 C

    Ardahan'da eksi 7'de nehirler dondu

    Ardahan'da kar yağışı sonrası dondurucu soğuklar etkili etkiliyor. Kent merkezinde otomobil camları buz tuttu, ağaçlarda kırağı oluştu, nehirler kısmen dondu.
    • 28.11.2022 - 12:40
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ardahan'da eksi 7'de nehirler dondu

    Ardahan'da etkili olan kar yağışı yerini dondurucu soğuklara bıraktı.

    Kentte termometreler eksi 7 dereceyi gösterdi.

    Kırağı oluştu, otomobil camlarını buz tuttu

    Kent merkezinde; otomobil camları buz tuttu, ağaçlarda kırağı oluştu, nehirlerin de bazı bölümleri dondu.

    Çıldır, eksi 11 dereceyi gördü

    Çıldır ilçesinde ise hava sıcaklığı gece saatlerinde eksi 11 derece olarak ölçüldü.

    Ardahan da eksi 7 de nehirler dondu #1

    Ardahan da eksi 7 de nehirler dondu #2

    Ardahan da eksi 7 de nehirler dondu #3

    Ardahan da eksi 7 de nehirler dondu #4


    Kripto camiası Aslı'nın bulduğu sistemi konuşuyor!
    Advertorial

    Kripto camiası Aslı'nın bulduğu sistemi konuşuyor!

    Çin'de karantina eylemi vaka sayısını artırdı
    Dünya

    Çin'de karantina eylemi vaka sayısını artırdı

    İskender Pala'nın 13 romanı resimlere esin kaynağı oldu
    Kültür Sanat

    İskender Pala'nın 13 romanı resimlere esin kaynağı oldu

    Görüş Bildir