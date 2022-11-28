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- Ardahan'da eksi 7'de nehirler dondu
Ardahan'da eksi 7'de nehirler dondu
Ardahan'da kar yağışı sonrası dondurucu soğuklar etkili etkiliyor. Kent merkezinde otomobil camları buz tuttu, ağaçlarda kırağı oluştu, nehirler kısmen dondu.
- 28.11.2022 - 12:40
Ardahan'da etkili olan kar yağışı yerini dondurucu soğuklara bıraktı.
Kentte termometreler eksi 7 dereceyi gösterdi.
Kırağı oluştu, otomobil camlarını buz tuttu
Kent merkezinde; otomobil camları buz tuttu, ağaçlarda kırağı oluştu, nehirlerin de bazı bölümleri dondu.
Çıldır, eksi 11 dereceyi gördü
Çıldır ilçesinde ise hava sıcaklığı gece saatlerinde eksi 11 derece olarak ölçüldü.