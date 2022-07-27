Vekaleten müdür atandığı gün, bankadan aradığını söyleyen telefon dolandırıcısı kadın tarafından 220 bin lira dolandırılan memur, 35 yıllık meslek hayatını noktalamaya karar verdi.

Ardahan'ın Hanak Tapu Müdürlüğü’nde şef olan evli ve 3 çocuk babası Ensar Kamacı (63), Posof Tapu Müdürlüğü'ne vekaleten müdür olarak görevlendirildi.

Kamacı, işe başladığı ilk gün olan 19 Temmuz’da vatandaşlarla ilgilenirken cep telefonundan arandı.

“Güncelleme yapacağız” yalanı

İsminin Didem olduğunu, banka şubesinden aradığını söyleyen kadın, “Hesabınız ve cep telefonunuzda güncelleme yapacağız.” dedi.

Kadının yönlendirmesiyle telefonuna gelen mesajları onaylayan Kamacı, dolandırıcılara 220 bin lira kaptırdı.

Memuriyet hayatı bitti

Bir süre sonra dolandırıldığını fark eden Kamacı, suç duyurusunda bulundu.

Kamacı, olayın ardından adına bankadan çekilen krediyi ödeyebilmek için 35 yılını verdiği memuriyet hayatını noktayı koydu.

“Havale limitini 200 bin TL'ye çıkartayım mı diye sordu”

Emeklilik için dilekçesini sunan Kamacı, 220 bin lirayı taksitle geri ödeme imkanı olmadığını dile getirdi.

DHA’ya konuşan Kamacı, “Bana EFT ve havale limitini 200 bin TL'ye çıkartayım mı diye sordu. Ben de memur olduğum için 50 bin TL'de kalsın dedim. Ek hesap limitimi kendi isteğim üzerine 25 bin liradan 59 bin liraya çıkardım. Bu onaylamaları cep telefonuma gelen mesajları onaylayarak yaptım. Bu gelen mesajlarda ayrıca kartımın şifresini girmem gerekiyordu.

Ardahan’da tapu müdürü dolandırıldı VİDEO







Şifreleri gelen mesajlara girdi

Banka maaş kartımın şifresini de bu hattan gelen mesajlara girdim. Bu arayan Didem isimli şahısla görüşmem aralıklı olarak aynı gün saat 15.00'ten 16.30'a kadar sürdü. Banka görevlisi olduğunu söyleyen kadın, saat 18.00'den sonra hesapların normale döneceğini, ondan sonra işlem yapabileceğimi belirterek mobil bankacılığı da o saate kadar kullanmam gerektiğini söyledi ve telefonu kapattı.” dedi.

“220 bin lira para çekilmiş dediler”

Kadının söylediklerinin doğru olup olmadığını öğrenmek için bankayı aradığını belirten Ensar Kamacı, sözlerine şöyle devam etti:

“Telefonu açan kişiye başımdan geçenleri anlattım. Onlar da bir yanlışlık olmadığını belirtti. Daha sonra da banka hesabımda bloke olduğunu anladım. Çalıştığım bankanın Ardahan şube müdürü olan arkadaşımı aradım. O da Didem isimli bir çalışanlarının olmadığını ve dolandırılmış olabileceğimi belirtti. Tekrar bankamı aradığımda ek hesabımdan 118 bin lira kredi, açık avanstan da 92 bin lira olmak üzere toplam 220 bin lira para çekilmiş dediler.

“Dünya başıma yıkıldı”

O anda dünya başıma yıkıldı. Nasıl böyle bir hata yaptım. Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundum. Çekilen bu parayı ödeme imkanım yok. Tek maaşla hem evimin geçimini sağlıyorum hem de yaklaşık 5 yıl önce 10 yıllık kredi ile bir ev almış onun taksitini ödüyorum. İcraya düşersem evim de elimden gider diye emekli olup alacağım toplu para ile dolandırıcılara kaptırdığım parayı yatıracağım.”

“Kendimi hiç ama hiç affetmeyeceğim”

Yetkililerden yardım isteyen Kamacı, “Kendimi hiç ama hiç affetmeyeceğim. Bir hata yaptım. Çok zor durumdayım. Devlet babamızdan yardım etmelerini istiyorum.” diye konuştu.