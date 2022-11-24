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    Arnavutköy'de ekmeğin içinden 2.5 santim tel çıktı

    Fırından ekmek alarak eve gelen baba, yemek yerken boğazında bir acı hissetti. Ekmeğin içinden çıkarak babanın boğazına yapıştığı belirlenen tel, operasyonla alındı.
    • 24.11.2022 - 10:02
    • Güncelleme : 24.11.2022 - 10:34
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    Arnavutköy'de ekmeğin içinden 2.5 santim tel çıktı

    Arnavutköy'de yaşayan 2 çocuk babası 30 yaşındaki Faruk Karayel, yol üzerindeki fırından 3 ekmek alarak evinin yolunu tuttu.

    Evde akşam yemeği esnasında çocuğu ile beraber aynı ekmekten yiyen Karayel, boğazında bir acı hissedince doktora gitti.

    İlk gittiği hastanede boğazının tahriş olduğu söylenilen Karayel, gece saatlerinde hissettiği acı ile başka bir hastaneye gitti.

    2.5 santimlik tel, operasyonla alındı

    Gitmiş olduğu hastanede çekilen tomografi sonucuyla büyük şok yaşadı. Faruk Karayel’in boğazına yapışmış, 2 buçuk santim büyüklüğünde tel olduğu tespit edildi. Karayel’in boğazına 5 saat boyunca yapışık şekilde kalan tel, hastanede operasyonla çıkartıldı.

    Arnavutköy de ekmeğin içinden 2.5 santim tel çıktı #1

    "Boğazıma bir şey takıldı, ne yapsam gitmedi"

    Yaşadıklarını anlatan Faruk Karayel, “Dün işten çıkıp eve giderken fırından ekmek aldım. 3 ekmek aldıktan sonra çocuklarımla beraber yemek yiyorduk baktım ki boğazıma bir şey takıldı. Ne yaptıysam gitmedi. Hastaneye gittim bir şey bulamadılar ve boğazımın tahriş olduğunu söylediler ancak ben hissediyordum ve çıkartamıyordum daha sonra başka bir hastaneye gittim çekilen tomografide tel gözüktü ve beni kulak, burun ve boğaz polikliniğine sevk etti. Doktor kamera sistemi ile müdahale ederek teli çıkarttı. Çıkarttı ama ben o süreçte çok kötü oldum.

    Arnavutköy de ekmeğin içinden 2.5 santim tel çıktı #2

    "Çocuğumun başına gelseydi..."

    Doktor bana ilaç yazdı, benim çocuğumun başına gelmiş olsaydı Allah korusun önemsemezdi ben hissettim ama onlar için zor tabii. Daha önce haberlerde jilet duymuştum ama benim başıma geleceğini hiç düşünmemiştim. Sabah fırıncıya gittim bana dedi ki nalburdan tel fırça aldım ondan gelmiştir, inkar da etmedi.

    "Korkudan ekmek alamıyorum"

    Bana direkt söyledi. Ben de çıktım gittim ne yapayım. Denetleme olmadığı için böyle oluyor daha sık denetleme olsa bu şekilde olmaz. Daha hijyenik olur ben şu anda korkudan ekmek alamıyorum.” şeklinde konuştu.

    Arnavutköy de ekmeğin içinden 2.5 santim tel çıktı #3


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