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    Arnavutköy'de İETT otobüsleri yolda kaldı

    Yoğun kar yağışı nedeniyle İETT otobüslerinin yolda kaldığı anlar görüntülendi. Kaydı alan kişinin, otobüslerin kar lastiği olmaması nedeniyle yolda kaldığını iddia ettiği duyuldu.
    • İHA
    • 10.03.2022 - 09:18
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    Arnavutköy'de İETT otobüsleri yolda kaldı

    Dünden bu yana “turuncu” alarm verilen İstanbul, beyaza büründü.

    Yoğun kar yağışının başladığı ilçelerde yine tanıdık manzaralar vardı.

    İETT OTOBÜSLERİ YOLDA KALDI

    Sabah saatlerinde kar yağışının etkili olduğu Arnavutköy'den bu görüntü…

    İETT otobüsleri, yağışla birlikte hafif yokuş bulunan yolda kaldı.

    ‘KAR LASTİKLERİ YOK’ İDDİASI

    O anları da bir kişi, cep telefonu kamerası ile kayda aldı.

    Görüntüde aynı kişinin kar lastiği olmaması nedeniyle otobüslerin yolda kaldığını iddia ettiği duyuldu.

    Arnavutköy'de kar yağışı nedeniyle İETT otobüsleri yolda kaldı VİDEO

    Arnavutköy de İETT otobüsleri yolda kaldı #1

    Arnavutköy de İETT otobüsleri yolda kaldı #2


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