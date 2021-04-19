Kısıtlamanın olduğu saatlerde kavgaya tutuşan taraflar satır, bıçak ve şişle birbirine girdi.

İstanbul'un Arnavutköy ilçesine bağlı İmrahor Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışma, dakikalar sonra satır, bıçak, şiş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

1 AĞIR YARALI

Kavgada M.Ü. isimli bir kişi vücudunun çeşitli yerlerine aldığı darbelerle ağır şekilde yaralanırken, kavgaya karışan ve M.Ü.'yü yaraladığı iddia edilen kişiler olay yerinden kaçtı.

Arnavutköy'de iki grup arasında kavga: 1 ağır yaralı VİDEO

HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yerde yatan yaralı M.Ü, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.