Yokuş aşağıya kayan hafriyat kamyonu, lüks bir otomobile çarparak dururken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Dün öğlen saatlerinde İstanbul Arnavutköy Anadolu Mahallesi'nde freni boşaldığı öne sürülen hafriyat kamyonu yokuş aşağı metrelerce kaydı.

Geri geri kayan kamyon, park halindeki bir otomobile çarparak durabildi.

Kaza anında sokakta kimsenin olmaması olası bir facianın önüne geçerken, hafriyat kamyonunun çarptığı otomobilde büyük maddi hasar meydana geldi.

KAZA ANI KAMERADA

Yaşanan kaza ise bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Arnavutköy'de kamyon, lüks aracı ezip geçti VİDEO



FACİA UCUZ ATLATILDI

Hafriyat kamyonunun çarptığı otomobilin sahibi İrfan Şimşir, “Kamyonun freni boşalınca geri geri kaydı ve aracımızı bu hale getirdi. Şoförü ile görüştük aslında onun da suçu yok freni boşalınca bir şey yapamamış. O esnada sokakta kimse olmamasına dua ve şükürediyoruz normalde burada çocuklar oyun oynuyor. Ortalama 350 bin TL'lik zararımız var." dedi.





