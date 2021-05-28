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- Arnavutköy’de parkta oynarken parmağını banka sıkıştırdı
Arnavutköy’de parkta oynarken parmağını banka sıkıştırdı
Arnavutköy'de oyun oynamak için parka giden bir genç, parmağını banka sıkıştırınca yardımına itfaiye koştu.
- İHA
- 28.05.2021 - 08:50
- Güncelleme : 28.05.2021 - 08:59
İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde bulunan bir parka giden 16 yaşındaki Samet Erdem, bankta otururken, başına talihsiz bir olay geldi. Erdem, bankın kenarlarındaki deliklere parmaklarını sıkıştırdı.
İTFAİYE YARDIMA GELDİ
Parmağını kurtarmak için uzun süre uğraşan genç başarılı olamayınca, arkadaşları çareyi itfaiye ekiplerine bildirmekte buldu.
Parka gelen itfaiye ekipleri, Erdem'in parmağını önce sabunlu suyla kurtarmaya çalıştı.
Arnavutköy’de parkta oynarken parmağını banka sıkıştırdı VİDEO
SAĞLIK KONTROLÜ İÇİN HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ
Daha sonra ise demir kesme cihazıyla bankın demirleri kesilerek çocuk banktan kurtarıldı.
Kurtarılan çocuk sağlık kontrolleri yapılmak üzere Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.