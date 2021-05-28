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    Arnavutköy’de parkta oynarken parmağını banka sıkıştırdı

    Arnavutköy'de oyun oynamak için parka giden bir genç, parmağını banka sıkıştırınca yardımına itfaiye koştu.
    • İHA
    • 28.05.2021 - 08:50
    • Güncelleme : 28.05.2021 - 08:59
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    Arnavutköy’de parkta oynarken parmağını banka sıkıştırdı

    İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde bulunan bir parka giden 16 yaşındaki Samet Erdem, bankta otururken, başına talihsiz bir olay geldi. Erdem, bankın kenarlarındaki deliklere parmaklarını sıkıştırdı.

    İTFAİYE YARDIMA GELDİ

    Parmağını kurtarmak için uzun süre uğraşan genç başarılı olamayınca, arkadaşları çareyi itfaiye ekiplerine bildirmekte buldu.

    Parka gelen itfaiye ekipleri, Erdem'in parmağını önce sabunlu suyla kurtarmaya çalıştı.

    Arnavutköy’de parkta oynarken parmağını banka sıkıştırdı #1

    Arnavutköy’de parkta oynarken parmağını banka sıkıştırdı VİDEO


    SAĞLIK KONTROLÜ İÇİN HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

    Daha sonra ise demir kesme cihazıyla bankın demirleri kesilerek çocuk banktan kurtarıldı.

    Kurtarılan çocuk sağlık kontrolleri yapılmak üzere Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Arnavutköy’de parkta oynarken parmağını banka sıkıştırdı #2

    Arnavutköy’de parkta oynarken parmağını banka sıkıştırdı #3

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