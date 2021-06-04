Arnavutköy'de silahlı kavga: 2 yaralı

İki grup arasında çıkan silahlı kavgada, sokaktan geçen bir vatandaş kurşunların hedefi oldu.

İstanbul'un Arnavutköy ilçesi Bolluca Mahallesi'nde, husumetli olduğu belirlenen iki grup karşı karşıya geldi.

İki grup arasında başlayan tartışma kısa bir süre içerisinde kavgaya dönüştü.

YOLDAN GEÇEN BİR VATANDAŞ YARALANDI

Kavgada taraflardan Savaş Ç. isimli bir şahıs ve sokaktan geçen bir vatandaş yaralandı.

Yaralılar, Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Polis çatışmanın yaşandığı sokağı trafiğe kapatarak, inceleme yaptı.

Çatışmaya dahil olan taraf grupların yakalanması için, çalışma başlatıldı.





"BURADA POMPALI TÜFEKLE GEZİYORLAR"

Yaşananlar ile ilgili Mavigöl Mahalle Muhtarı Seyfi Saraç, “Bolluca’da anlamış değilim ama iyi bir rant dönüyor.

Çatışma sonrasında duyduğuma göre ,elini kolunu sallayarak geziyor bu taraflar neden önlenemediğini bir türlü anlamış değilim.

Burası bir çocuk parkı ve parkta oynayan bir sürü çocuk var. Bunlardan bir tanesi de yaralanabilirdi.

Çatışmanın sebebi; grupların arasında bulunan husumetler ancak ne olduğunu anlayamadık.

Bunlar araçlarında pompalı silahlar ile gezebiliyorlar.

Ben bile ruhsatlı silahımla gezerken, kontrollere denk geliyorum bunlar nasıl gelmiyor anlamıyorum.

Biz hangi zamanda yaşıyoruz inanın bilmiyorum, bugün burada 2 kişi yaralandı” ifadelerini kullandı.



