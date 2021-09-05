Arnavutköy'de silahlı saldırı sonrası mahalle kavgası kamerada

Ayhan K.’nın ticari aracına silahlı saldırı yapan saldırganların, Ayhan K. ile komşu oldukları ortaya çıktı. Saldırının ardından tarafların mahalledeki kavgası kameraya yansıdı.

İstanbul’un Arnavutköy ilçesine bağlı Karlıbayır Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi’nde, Ayhan K. isimli market işletmecisi ticari aracı ile seyir halindeyken kimliği belirsiz şahıslar tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Ayhan K., araca kurşunların isabet etmesiyle önündeki bir otomobile vurarak durabildi.

Silahlı saldırganlar, duran aracın yanına gelerek ateş etmeye devam ettikten sonra olay yerinden kaçtı.

11 EL ATEŞ EDİLDİ

Aracına 11 el ateş edilen Ayhan K., olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından bacağından yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Yapılan incelemelerin sonucunda, Ayhan K.’nın saldırganlarla komşu olduğu ortaya çıktı.

ÇEVİK KUVVET HAZIR BEKLETİLDİ

Saldırının ardından taraflar, mahallede kavga etti. Kavga anları, saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

İhbar üzerine bölgeye gele polis ekipleri, tarafları güçlükle yatıştırdı.

Mahallede geniş güvenlik önlemleri alınarak çevik kuvvet ekipleri hazır bekletildi.