Arnavutköy'de taksinin iki kadına çarptığı anlar

Arnavutköy'de taksinin iki kadına çarptığı anlar

Arnavutköy'de kol kola yürüyerek yolun karşısına geçtikleri sırada taksinin çarpmasıyla kadınların savrulması kameraya yansıdı.

İstanbul'un Arnavutköy ilçesi Fatih Caddesi'nde meydana gelen olayda, Hüseyin E.'nin kullandığı taksi, yolun karşısına geçmeye çalışan Seray Polat ve Derya Ilgaz'a çarptı.

Çarpmayla birlikte iki kadın metrelerce ileriye fırladı. Taksi sürücüsü, kaza sonrası aracından inerek kadınlara yardım etti.

SAĞLIK EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

O sırada yoldan geçen ambulanstaki sağlık ekipleri, çevredekilerin uyarısıyla durup, yardıma koştu.

Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralı iki kadını hastaneye kaldırdı. Tedavi altına alınan iki kadının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Arnavutköy'de taksinin iki kadına çarptığı anlar VİDEO





















