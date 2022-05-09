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    Arnavutköy'de tekme tokat telefon kavgası

    Bir müşterinin iki hafta önce aldığı telefonun değişim isteğini reddeden telefoncu çalışanları ​arasında çıkan tartışma tekme tokat kavgaya dönüştü.
    • 09.05.2022 - 09:54
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    Arnavutköy'de tekme tokat telefon kavgası

    İstanbul Arnavutköy'de caddede tekme tokat telefon kavgası çıktı.

    DHA'nın haberine göre; iki hafta önce satın aldıkları ürünün değiştirilmesini isteyen müşterilerle değişimi reddeden telefoncu çalışanları birbirine girdi.

    Ortalık savaş alanına döndü

    Tartışma büyüyerek caddeye taştı ve ortalık bir anda savaş alanına döndü. Kavgayı araya girenler güçlükle ayırdı.

    Arnavutköy de tekme tokat telefon kavgası #1

    Arnavutköy de tekme tokat telefon kavgası #2

    Arnavutköy de tekme tokat telefon kavgası #3

    Arnavutköy de tekme tokat telefon kavgası #4

    Arnavutköy de tekme tokat telefon kavgası #5

    Arnavutköy de tekme tokat telefon kavgası #6

    Arnavutköy de tekme tokat telefon kavgası #7

    Arnavutköy de tekme tokat telefon kavgası #8

    Arnavutköy de tekme tokat telefon kavgası #9

    Arnavutköy de tekme tokat telefon kavgası #10


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