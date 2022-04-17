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Arnavutköy'de ticari aracın denize uçtuğu anlar kamerada

Arnavutköy'de ticari aracın denize uçtuğu anlar kamerada

Karaburun Sahili'nde ilerlerken kontrolden çıkan araç, denize düştü. Bu sırada arabada bulunan sürücü ve arkadaşları vatandaşlar tarafından çıkarıldı.