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- Arnavutköy'de ticari aracın denize uçtuğu anlar kamerada
Arnavutköy'de ticari aracın denize uçtuğu anlar kamerada
- 17.04.2022 - 09:07
- Güncelleme : 17.04.2022 - 10:44
İstanbul Arnavutköy'ün Karaburun sahilinde arkadaşlarıyla aracına binen Hasan Aşaboğa isimli sürücü, 34 FT 0058 hafif ticari aracıyla ilerlemeye başladı.
Balıkçı barınağının bulunduğu yere gelen sürücü, bu esnada direksiyon kontrolünü kaybederek denize doğru ilerlemedi.
Ticari araç denize düştü
Direksiyonu toparlanamayan araç, denize uçtu. Denize uçan aracı gören sahildeki vatandaşlar, sürücü ve yanındaki arkadaşının yardımına koştu.
Sürücü Aşanboğa ve arkadaşı, çevreden yardıma koşan vatandaşlar tarafından suyun içinden çıkarıldı.
Arnavutköy'de ticari aracın denize uçtuğu anlar kamerada ViDEO
O anlar kamerada
Hafif ticari araçta bulunan sürücü ve arkadaşı kazadan yara almadan kurtulurken, kaza anı sahildeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.
DHA'nın haberine göre , denize uçan hafif ticari araç, olay yerine gelen vinç ve çekici yardımıyla denizden çıkarıldı.