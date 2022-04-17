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    Arnavutköy'de ticari aracın denize uçtuğu anlar kamerada

    Karaburun Sahili'nde ilerlerken kontrolden çıkan araç, denize düştü. Bu sırada arabada bulunan sürücü ve arkadaşları vatandaşlar tarafından çıkarıldı.
    • 17.04.2022 - 09:07
    • Güncelleme : 17.04.2022 - 10:44
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    Arnavutköy'de ticari aracın denize uçtuğu anlar kamerada

    İstanbul Arnavutköy'ün Karaburun sahilinde arkadaşlarıyla aracına binen Hasan Aşaboğa isimli sürücü, 34 FT 0058 hafif ticari aracıyla ilerlemeye başladı.

    Balıkçı barınağının bulunduğu yere gelen sürücü, bu esnada direksiyon kontrolünü kaybederek denize doğru ilerlemedi.

    Ticari araç denize düştü

    Direksiyonu toparlanamayan araç, denize uçtu.  Denize uçan aracı gören sahildeki vatandaşlar, sürücü ve yanındaki arkadaşının yardımına koştu.

    Sürücü Aşanboğa ve arkadaşı, çevreden yardıma koşan vatandaşlar tarafından suyun içinden çıkarıldı.

    Arnavutköy'de ticari aracın denize uçtuğu anlar kamerada ViDEO

    O anlar kamerada

    Hafif ticari araçta bulunan sürücü ve arkadaşı kazadan yara almadan kurtulurken, kaza anı sahildeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

    DHA'nın haberine göre , denize uçan hafif ticari araç, olay yerine gelen vinç ve çekici yardımıyla denizden çıkarıldı.

     

    Arnavutköy de ticari aracın denize uçtuğu anlar kamerada #1


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