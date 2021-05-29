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    Arnavutköy'de yolun karşısına geçmeye çalışan kişiye araba çarptı

    Arnavutköy'de yolun karşısına geçmeye çalışan Doğan Bakan, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.
    • DHA
    • 29.05.2021 - 09:16
    • Güncelleme : 29.05.2021 - 09:21
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    Arnavutköy'de yolun karşısına geçmeye çalışan kişiye araba çarptı

    İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde 50 ED 709 plakalı otomobiliyle seyir halinde olan Mustafa K., yolun karşısına geçmeye çalışan Doğan Bakan'a çarptı.

    YOLA SAVRULDU

    Çarpmanın şiddeti ile yola savrulan Doğan Bakan, yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, otomobilin çarptığı Doğan Bakan'ı ambulansla Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne götürdü.

    Arnavutköy'de yolun karşısına geçmeye çalışan kişiye araba çarptı VİDEO

    Arnavutköy de yolun karşısına geçmeye çalışan kişiye araba çarptı #1

    TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

    Ağır yaralı Bakan, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.  Kaza sonrası otomobil sürücüsü Mustafa K., gözaltına alınarak Arnavutköy Yavuz Selim Polis Merkezi'ne götürülürken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

    Arnavutköy de yolun karşısına geçmeye çalışan kişiye araba çarptı #2

    Arnavutköy de yolun karşısına geçmeye çalışan kişiye araba çarptı #3

    Arnavutköy de yolun karşısına geçmeye çalışan kişiye araba çarptı #4

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