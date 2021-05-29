Arnavutköy'de yolun karşısına geçmeye çalışan Doğan Bakan, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde 50 ED 709 plakalı otomobiliyle seyir halinde olan Mustafa K., yolun karşısına geçmeye çalışan Doğan Bakan'a çarptı.

YOLA SAVRULDU

Çarpmanın şiddeti ile yola savrulan Doğan Bakan, yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, otomobilin çarptığı Doğan Bakan'ı ambulansla Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Arnavutköy'de yolun karşısına geçmeye çalışan kişiye araba çarptı VİDEO





TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Ağır yaralı Bakan, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kaza sonrası otomobil sürücüsü Mustafa K., gözaltına alınarak Arnavutköy Yavuz Selim Polis Merkezi'ne götürülürken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.



