Petrol
107.15
2.39%
Euro
17.5991
0.21%
Dolar
17.2746
0.04%
Altın
967.87
0.26%
Borsa
2434
0.35%
Bitcoin
375.343
-1.55%
BTXN Coin
6.99
8.54%
Bitexen
22ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 22 C

    Artvin'de ATV ile 200 metreden uçuruma düşen çift öldü

    Yusufeli ilçesinde, ATV ile 200 metreden uçuruma yuvarlanan Ahmet ile eşi Yadigar Çokadar, hayatını kaybetti.
    • 09.07.2022 - 05:44
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Artvin'de ATV ile 200 metreden uçuruma düşen çift öldü

    Artvin'in Yusufeli ilçesine bağlı Bademkaya köyünde, evlerinden yaklaşık 2 buçuk kilometre uzaklıkta bulunan çeşmeye ATV aracı ile su doldurmaya giden Ahmet(74) ile eşi Yadigar Çokadar'dan(68) bir süre haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi.

    200 metrelik uçurumda cansız bedenleri bulundu

    İhbar üzerine köyde jandarma, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri ve köylülerin yardımıyla arama-kurtarma çalışması başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda Kakanduka mevkisinde, yaklaşık 200 metrelik uçurumdaki dere yatağında çiftin cansız bedenine ulaşıldı.

    ATV ile yuvarlandıkları tahmin ediliyor

    DHA'nın haberine göre; çiftin cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Çiftin, ATV ile uçuruma yuvarlandıkları değerlendiriliyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

     

    Artvin de ATV ile 200 metreden uçuruma düşen çift öldü #1

    Artvin de ATV ile 200 metreden uçuruma düşen çift öldü #2


    İlginizi Çekebilir

    Bayramda yola çıkacaklara akü uyarısı
    Otomobil

    Bayramda yola çıkacaklara akü uyarısı

    Risk almadan kazanmanın yolunu İsmail sizler için anlattı
    Metabot

    Risk almadan kazanmanın yolunu İsmail sizler için anlattı

    İlkay Gündoğan'ın eşi 70 milyon dolarlık evi beğendi
    Magazin

    İlkay Gündoğan'ın eşi 70 milyon dolarlık evi beğendi

    Görüş Bildir