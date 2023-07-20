Artvin'de belediye hoparlörlerinden şaşırtan anons: Ayak parçası bulundu Artvin’in Borçka ilçesinde bugün Karşıköy köyünde dere kenarında insana ait ayak parçası bulundu. Belediye hoparlörlerinden yapılan insana ait ayak parçası bulunduğu anonsunu duyanlar büyük bir şaşkınlık yaşadı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Artvin Borçka'da ilçeye bağlı Karşıköy köyü dere kenarında bugün, köylüler tarafından bir insana ait ayak parçası bulundu.

Jandarma ekipleri konuyla ilgili inceleme başlatırken, Borçka Belediyesi'ne anons yapılması için konuyla ilgili başvurulması üzerine belediye hoparlörlerinden duyuru yapıldı.

Hoparlörden gelen anons şaşırttı

Kaybolan bir vatandaşa ait olma olasılığına karşın DNA testi için yapılan anons, şaşkınlığa sebep oldu.

Yapılan anonsta “Artvin Borçka ilçesinde insana ait bir ayak parçası bulunmuştur. Kayıp şahısları bulunan ve DNA testi yaptırmak isteyenlerin Artvin Borçka İlçe Jandarma Komutanlığı’na müracaatta bulunmaları duyurulur.” denildi.

2 ilçe belediyesinden daha yapıldı

Öte yandan anonsun, Kemalpaşa ve Hopa ilçeleri belediyelerinden de yapıldığı bildirildi.