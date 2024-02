AA & Ensonhaber

Borçka Kaymakamı Hakan Contarlı, dün akşam saatlerinde başlayan ve aralıklarla etkisini sürdüren sağanağın ilçede bazı noktalarda heyelana ve taşkınlara neden olduğunu söyledi.

13 ailenin oturduğu 3 bina boşaltıldı

Contarlı, Gündoğdu Mahallesi'nde 13 dairenin yer aldığı 3 binada yaşayanları toprak kaymalarına bağlı oluşan heyelan riski nedeniyle tahliye ettiklerini belirterek şunları kaydetti:

Vatandaşlarımızı, can güvenliklerini sağlamak amacıyla tedbiren evlerinden çıkarttık. Tahliye edilen vatandaşlarımızın bir kısmı akrabalarının yanına gitti, bir kısmını da kamu kurumlarımızın misafirhanelerine yerleştirdik. Evlerin genel durumunda şu an için bir sorun görünmüyor. Ekiplerimiz incelemelerini yapacak. Biz her türlü olasılığa karşı tedbirimizi aldık.