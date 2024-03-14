Artvin'de ölümden dönülen kaza: İş makinası kayarak pazara daldı Park halindeki iş makinasının bir anda kayarak pazara girmesiyle 5 araçta maddi hasar meydana gelirken, kazada şans eseri ölü ya da yaralanan olmadı. Kaza anbean kameralara yansıdı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

DHA

Artvin'de felaketin eşiğinden kıl payı dönüldü.

Şavşat ilçesinde öğle saatlerinde park halindeki ilçe belediyesine ait iş makinesi, aniden geri kaymaya başladı.

İş makinası kaydı

Hızla ilerleyen iş makinesi, cadde üzerinde kurulu pazara girdi.

Yaklaşık 100 metre ilerleyen iş makinesi pazardaki tezgahlar ve park halindeki 5 araca çarptı.

Ürünler telef oldu

Kazada şans eseri yaralanan olmazken, pazar tezgahlarındaki ürünler yola saçıldı, araçlarda hasar meydana geldi.

Kaza anı kameraya yansıdı

Yaşanan kaza ve sonrasında yaşananlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

"Şükürler olsun can kaybı yaşanmadı"

Kaza sonrası pazar yerinde incelemelerde bulunan Şavşat Belediye Başkanı Nihat Acar, “Bu tür şeyler olasıdır. Vatandaşımızın ve bizim maddi hasarımız olmasına rağmen sevindirici yanı can kaybının olmayışıdır. Şükürler olsun bir acı yaşanmadı. Maddi hasar sonrasında yerine gelir ama can kaybı yerine gelmez. Kimsenin burnu bile kanamadan atlatılmış olay.” dedi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)