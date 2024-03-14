Artvin'de felaketin eşiğinden kıl payı dönüldü.
Şavşat ilçesinde öğle saatlerinde park halindeki ilçe belediyesine ait iş makinesi, aniden geri kaymaya başladı.
İş makinası kaydı
Hızla ilerleyen iş makinesi, cadde üzerinde kurulu pazara girdi.
Yaklaşık 100 metre ilerleyen iş makinesi pazardaki tezgahlar ve park halindeki 5 araca çarptı.
Ürünler telef oldu
Kazada şans eseri yaralanan olmazken, pazar tezgahlarındaki ürünler yola saçıldı, araçlarda hasar meydana geldi.
Kaza anı kameraya yansıdı
Yaşanan kaza ve sonrasında yaşananlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
"Şükürler olsun can kaybı yaşanmadı"
Kaza sonrası pazar yerinde incelemelerde bulunan Şavşat Belediye Başkanı Nihat Acar, “Bu tür şeyler olasıdır. Vatandaşımızın ve bizim maddi hasarımız olmasına rağmen sevindirici yanı can kaybının olmayışıdır. Şükürler olsun bir acı yaşanmadı. Maddi hasar sonrasında yerine gelir ama can kaybı yerine gelmez. Kimsenin burnu bile kanamadan atlatılmış olay.” dedi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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