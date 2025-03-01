Artvin’in Arhavi ilçesi Kıyıcık Tüneli içinde sabaha karşı Gürcistan plakalı bir tırda yangın çıktı.
Tırın motor kısmında başlayan yangın kısa sürede büyüyerek tırı tamamen sardı.
YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
Olay yerine itfaiye, emniyet ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yangın nedeniyle kara yolu kısa süreliğine trafiğe kapatılırken, itfaiye ekipleri müdahalesiyle yangın söndürüldü.
TIRDAKİ 5 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI
Arhavi Kaymakamı Burak Çimşir, İlçe Emniyet Müdürü Bünyamin Temur ve İlçe Jandarma Komutanı Ali Büyükkeskin de olay yerine giderek incelemelerde bulundu.
Yangın nedeniyle tırda bulunan 5 Gürcistan uyruklu kişi dumandan etkilenmiş olabileceği gerekçesiyle kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.
İNCELEME BAŞLATILDI
Kaymakam Çimşir, hastanede tedavi gören yaralıları ziyaret ederek "Geçmiş olsun" dileklerini iletti.
Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.
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