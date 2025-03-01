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Artvin'de tünel içinde tır yandı: 5 yaralı

Artvin'de tünel içinde tır yandı: 5 yaralı Arhavi ilçesinde sabah saatlerinde tünel içinde Gürcistan plakalı bir tır bilinmeyen bir nedenle yandı. Alevlere teslim olan tırda 5 yabancı uyruklu kişi yaralandı.