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    Artvin'de yamaçtaki kaya, evin duvarına düştü

    Heyelan sonrasında bir yamaçtan kopan kaya parçası, içerisinde 3 kişinin bulunduğu evin duvarına düştü.
    • 26.06.2022 - 12:02
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    Artvin'de yamaçtaki kaya, evin duvarına düştü

    Artvin'in merkezine bağlı Taşlıca köyü Örenli Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde sağanak görüldü.

    Yağışın etkisiyle bölgede heyelan meydana geldi.

    Evin duvarına düştü

    Heyelanda yamaçtan kopan kaya, Kara ailesinin tek katlı evinin duvarını yıktı. Evde hasar oluşurken, o sırada balkondaki 3 kişi büyük korku yaşadı. Evde hasar tespit çalışması başlatıldı.

    Artvin de yamaçtaki kaya, evin duvarına düştü #1

    Artvin de yamaçtaki kaya, evin duvarına düştü #2

    Artvin de yamaçtaki kaya, evin duvarına düştü #3

    Artvin de yamaçtaki kaya, evin duvarına düştü #4

    Artvin de yamaçtaki kaya, evin duvarına düştü #5

    Artvin de yamaçtaki kaya, evin duvarına düştü #6


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