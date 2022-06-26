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- Artvin'de yamaçtaki kaya, evin duvarına düştü
Artvin'de yamaçtaki kaya, evin duvarına düştü
Heyelan sonrasında bir yamaçtan kopan kaya parçası, içerisinde 3 kişinin bulunduğu evin duvarına düştü.
- 26.06.2022 - 12:02
Artvin'in merkezine bağlı Taşlıca köyü Örenli Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde sağanak görüldü.
Yağışın etkisiyle bölgede heyelan meydana geldi.
Evin duvarına düştü
Heyelanda yamaçtan kopan kaya, Kara ailesinin tek katlı evinin duvarını yıktı. Evde hasar oluşurken, o sırada balkondaki 3 kişi büyük korku yaşadı. Evde hasar tespit çalışması başlatıldı.