Artvin'de yol inşaatı sırasında kaya parçaları patlatıldı: 2 yaralı

Yol inşaatı sırasında patlatılan kaya parçaları araba ve evlere isabet etti.

Artvin'in Yusufeli ilçesinde baraj inşaatı devam ediyor.

İnşaat kapsamında yapılan yol ve viaydük çalışmaları nedeniyle oluşan patlamalar, bölge halkını tedirgin ederken, ilçenin Erdemler Mahallesi Yıkıklar mevkisinde dün akşam saatlerinde bir patlama oldu.

YOLDAN GEÇEN 2 KİŞİ YARALANDI

Yoll inşaatı yapan bir şirket tarafından kontrollü patlatma yapılırken, patlatma sırasında arabasının içinde bulunan Nurettin Taşçı ile evinin kapısında oturan eşi Sümbül Taşçı’nın ev ve arabalarına kaya parçaları isabet ederken, olayı yara almadan atlattılar.

Yoldan geçen Vakkas Bayram ve Mehmet Keleş ise düşen kayalarının yere teması sonrası, seken parçaların vücutlarına isabet etmesiyle yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık yaralılara müdahale ederken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.





AÇIKLAMA YAPILDI

Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan Yusufeli Belediye Başkanı Eyüp Aytekin, “Erdemler Mahallesi yol çalışmasında yapılan patlatmada zarar gören vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

İlgili kurumlar ile yaptığımız görüşmeler sonucunda, zarar gören vatandaşlarımızın maddi manevi zararları, ilgili firmalar tarafından karşılanacak.

Bundan sonra, ilgili yol güzergahında patlatmalı herhangi bir çalışma yapılmayacak.

Meydana gelen ihmal nedeniyle zarar gören hemşehrilerimizin hakları, hem idari hem de adli merciler nezdinde takip edilecektir.” ifadelerini kullandı.



