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- Artvin'deki tünel çıkışında otomobilin çarptığı yaya kurtarılamadı
Artvin'deki tünel çıkışında otomobilin çarptığı yaya kurtarılamadı
Yeniliman mevkiinde seyreden otomobil, tünel çıkışında yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı. Metrelerce savrulan adam olay yerinde hayatını kaybetti.
- İHA
- 04.12.2021 - 12:56
Artvin'in Hopa ilçesinden Rize istikametine seyreden 61 AAL 916 plakalı otomobil, Yeniliman mevkiinde tünel çıkışında yayaya çarptı.
Yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Emin Uçar (66) isimli yaya, çarpışma etkisiyle metrelerce savruldu.
HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen Uçar'ı kurtarılamadı.
Yaşanan kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.