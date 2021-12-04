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    Artvin'deki tünel çıkışında otomobilin çarptığı yaya kurtarılamadı

    Yeniliman mevkiinde seyreden otomobil, tünel çıkışında yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı. Metrelerce savrulan adam olay yerinde hayatını kaybetti.
    • İHA
    • 04.12.2021 - 12:56
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    Artvin'deki tünel çıkışında otomobilin çarptığı yaya kurtarılamadı

    Artvin'in Hopa ilçesinden Rize istikametine seyreden 61 AAL 916 plakalı otomobil, Yeniliman mevkiinde tünel çıkışında yayaya çarptı.

    Yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Emin Uçar (66) isimli yaya, çarpışma etkisiyle metrelerce savruldu.

    HAYATINI KAYBETTİ

    İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen Uçar'ı kurtarılamadı.

    Yaşanan kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

    Artvin deki tünel çıkışında otomobilin çarptığı yaya kurtarılamadı #1

    Artvin deki tünel çıkışında otomobilin çarptığı yaya kurtarılamadı #2

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