Ataşehir'de bıçaklı saldırgan yakalandı Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen bir kişi, kavga ettiği çocuğu bıçakla yaraladıktan sonra kaçtı. Polislerin geldiğini gören şüpheli, polis aracına zarar vererek kendini eve kilitledi. Şüpheli, Özel Harekat Polisleri tarafından gözaltına alındı.

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DHA

İstanbul’un Ataşehir ilçesinde psikolojik sorunları olduğu belirtilen 31 yaşındaki Y. Ö., sokakta kavga ettiği bir kişiyi darbettikten sonra elindeki bıçakla kendine zarar vermeye başladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekiplerinin aracının lastiğini kesti

Y.Ö., elindeki bıçakla olay yerine gelen polis ekiplerinin aracının lastiğini kesti.

Yapılan uyarılara rağmen teslim olmayan Y.Ö., İçerenköy Mahallesi Kavaklar Sokak'taki evine kaçtı.

Kendisine zarar veren şüphelinin teslim olması için ekipler yaklaşık bir saat ikna etmeye çalıştı.

Özel Harekat devreye girdi

Yapılan tüm çalışmalara rağmen kapıyı açmayan Y.Ö.'nün yakalanması için Özel Harekat ekipleri devreye girdi.

Eve giren ekipler Y.Ö.'yü balkonda yakalayarak gözaltına aldı.

2 yıl önce de kendine zarar verdi

Y.O.'nun iki yıl önce de evde babaannesi ve babası varken kapıyı kilitleyerek kendisine bıçakla zarar verdiği ve polis ekiplerinin operasyonuyla yakalanarak hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

"Akli dengesi bozuktu"

Y.O.'nun komşusu Gülseren Akça, “Akli dengesi bozuktu, birisini dövmüş daha sonra polis aracının lastiğini patlatmış. Babam gelmeden inmem diyordu. Zırhlı araç ve polisler geldi. Balkondan alıp ambulansla götürdüler.” dedi.