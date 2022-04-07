Ataşehir'de İBB'nin ağaçları sökmesi tepki çekti

İBB ekiplerinin cadde ortasındaki ağaçları sökerek kamyonete yüklemesine tepki gösteren bir vatandaş, "Halka hesap versinler" dedi.

Bugün sabah saatlerinde İstanbul'un Ataşehir ilçesinde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) araçları faaliyet yürüttü.

Belediyeye ait araçlar, Kayışdağı Caddesi'ndeki yeşillik alanlarda bulunan ağaçları söktü.

Çevredekiler ne olduğunu anlayamazken, sökülen ağaçlar bir kamyonete yüklendi.

Ağaçların kesimine ilişkin açıklama gelmedi

Cadde üzerindeki diğer ağaçlarında söküm işlemleri devam ederken konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı. Yapılan ağaç sökümünü gören vatandaşlar duruma tepki gösterdi. Ekiplerin ağaçları sökerek kamyonete yüklediği anlar ve söküm işlemlerinin devam ettiği alan havadan görüntülendi.

“Halka hesap versinler”

Yapılan ağaç kesimine teki gösteren vatandaşlardan Ercan Güven, "Şu an burada ağaçların neden kesildiğini bilemiyoruz. Bu ağaçları alıp başka yere dikecekler mi, dikmeyecekler mi, bu ağaçlar ne olacak bunların açıklamasını yapsınlar. Halka hesap versinler. Bir çalışma varsa açıklama yapsınlar insanlar zaten bunu anlar. Herkesin acil bir şekilde anlayacağı bir açıklama olması lazım. Bu şekilde bir ağaç kesimini kabul edemeyiz." dedi.



