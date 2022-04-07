Petrol
102.94
1.85%
Euro
16.09
0.36%
Dolar
14.75
0.32%
Altın
913.63
0.33%
Borsa
2340
1.00%
Bitcoin
644.161
-3.75%
BTXN Coin
32.10
-2.07%
Bitexen
15ºC
İstanbul
Bulutlu 15 C

    Ataşehir'de İBB'nin ağaçları sökmesi tepki çekti

    İBB ekiplerinin cadde ortasındaki ağaçları sökerek kamyonete yüklemesine tepki gösteren bir vatandaş, "Halka hesap versinler" dedi.
    • İHA
    • 07.04.2022 - 13:19
    • Güncelleme : 07.04.2022 - 13:43
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ataşehir'de İBB'nin ağaçları sökmesi tepki çekti

    Bugün sabah saatlerinde İstanbul'un Ataşehir ilçesinde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) araçları faaliyet yürüttü.

    Belediyeye ait araçlar, Kayışdağı Caddesi'ndeki yeşillik alanlarda bulunan ağaçları söktü.

    Çevredekiler ne olduğunu anlayamazken, sökülen ağaçlar bir kamyonete yüklendi.

    Ağaçların kesimine ilişkin açıklama gelmedi

    Cadde üzerindeki diğer ağaçlarında söküm işlemleri devam ederken konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı. Yapılan ağaç sökümünü gören vatandaşlar duruma tepki gösterdi. Ekiplerin ağaçları sökerek kamyonete yüklediği anlar ve söküm işlemlerinin devam ettiği alan havadan görüntülendi.

    Ataşehir de İBB nin ağaçları sökmesi tepki çekti #1

    “Halka hesap versinler”

    Yapılan ağaç kesimine teki gösteren vatandaşlardan Ercan Güven, "Şu an burada ağaçların neden kesildiğini bilemiyoruz. Bu ağaçları alıp başka yere dikecekler mi, dikmeyecekler mi, bu ağaçlar ne olacak bunların açıklamasını yapsınlar. Halka hesap versinler. Bir çalışma varsa açıklama yapsınlar insanlar zaten bunu anlar. Herkesin acil bir şekilde anlayacağı bir açıklama olması lazım. Bu şekilde bir ağaç kesimini kabul edemeyiz." dedi.

    Ataşehir de İBB nin ağaçları sökmesi tepki çekti #2

    Ataşehir de İBB nin ağaçları sökmesi tepki çekti #3

    Ataşehir de İBB nin ağaçları sökmesi tepki çekti #4

    Ataşehir de İBB nin ağaçları sökmesi tepki çekti #5


    İlginizi Çekebilir

    Bursa'da hurdacı gibi dolaşıp uyuşturucu sattılar
    3. Sayfa

    Bursa'da hurdacı gibi dolaşıp uyuşturucu sattılar

    Anadolu Efes - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
    Basketbol

    Anadolu Efes - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    Profesyonel ve yeni başlayanlar için, Bitcoin hesabını aç! Ücretsiz formu hemen doldur!
    Bitcoin

    Profesyonel ve yeni başlayanlar için, Bitcoin hesabını aç! Ücretsiz formu hemen doldur!

    Görüş Bildir