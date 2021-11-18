Ataşehir'de otomobil otobüs durağına daldı: 1 ölü 2 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil otobüs durağına daldı. Trafik kazasında durakta otobüs bekleyen 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Sabah saat 05.40 sıralarında İstanbul Ataşehir D-100 Karayolu Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin önünde Kadıköy istikametine giden Gürkan Kuşak'ın kullandığı 34 BIR 183 plakalı otomobil, sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolü kaybetti.

Otomobil, Fikret Ağırman ve kardeşi Mehmet Selim Ağırman'ın otobüs beklediği durağa daldı.

Çarpmanın şiddetiyle durak yerinden sökülürken, Fikret Ağırman otomobilin ve durağın altında kaldı.

KARDEŞLERDEN BİRİ ÖLDÜ

Kazada Mehmet Selim Ağırman ile otomobil sürücüsü Gürkan Kuşak yaralandı.

İhbar üzerine, kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde Fikret Ağırman'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

İlk müdahaleleri sağlık ekibince yapılan yaralılardan Mehmet Selim Ağırman, Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne; sürücü Gürkan Kuşak ise Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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POLİS BAŞKA KAZA OLMAMASI İÇİN ÖNLEM ALDI

Polis ekipleri de yolda başka bir kaza yaşanmaması için önlem aldı. Kaza nedeniyle yolda trafik yoğunluğu oluştu.

Kazalı otomobil çekiciyle kaldırılırken, Fikret Ağırman'ın cansız bedeni incelemelerin ardından morga götürüldü.

‘DİREKSİYON BAŞINDA UYUDU’ İDDİASI

Öte yandan, otomobil sürücüsü Gürkan Kuşak'ın uyuması sonucu kazanın meydana geldiği iddia edildi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.