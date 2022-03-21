Petrol
114.02
5.64%
Euro
16.38
0.10%
Dolar
14.82
0.23%
Altın
922.38
0.92%
Borsa
2175
1.43%
Bitcoin
610.000
-0.14%
BTXN Coin
39.23
0.07%
Bitexen
6ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 6 C

    Ataşehir’de saldırıya uğrayan türkücü, yaşadıklarını anlattı

    İstek parça nedeniyle türkü evinde çıkan kavgada yaralanan Azad Doğanay, yaşadıklarını anlatırken, “Tek başımıza savaştık bu insanlarla. Bıçaklar kullanıldı” dedi.
    • DHA
    • 21.03.2022 - 17:04
    • Güncelleme : 21.03.2022 - 17:44
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ataşehir’de saldırıya uğrayan türkücü, yaşadıklarını anlattı

    İstanbul’da, Ataşehir’e bağlı Mustafa Kemal Mahallesi'nde bulunan bir türkü evinde sahneye çıkan Azad Doğanay, müşteriden gelen istek türküyü seslendirirken başka masada bulunan müşteriler, istek türküyü beğenmeyerek tepki gösterdi.

    Mekanda başlayan sözlü tartışma, bir anda şişelerin, sandalye ve masaların havada uçuştuğu kavgaya dönüştü.

    Çıkan kavgada, türkücünün kardeşi Çetin Doğanay bıçakla elinden yaralandı. Türkü evinin savaş alanına döndüğü ve 1 kişinin yaralandığı o anlar, cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.

    Ataşehir’de saldırıya uğrayan türkücü, yaşadıklarını anlattı VİDEO

    “MASASINA GEÇTİ VE ORADAN BANA BARDAK FIRLATTI”

    Yaşanan olayda sahnede darbedilen Sanatçı Azad Doğanay yaşadığı anları şu ifadeler ile anlattı:

    “Biz cumartesi günü sahneye gittik Ataşehir'e. İşte istekler geliyor. İstekleri okuyoruz. O esnada bir tane eseri okuyordum. Başka masada kalabalık bir masada tepki aldım. Gelip bana müdahale etti. Tehdit ettiler. Ondan sonra masasına geçti ve oradan bana bardak fırlattı.

    Ataşehir’de saldırıya uğrayan türkücü, yaşadıklarını anlattı #1

    “SÖZLÜ, SOPALI, ŞİŞELER, BARDAKLAR, SANDALYELER, MASALAR HEPSİNİ BİZE FIRLATILIYORLAR”

    Direkt zaten hedefi sahne. Mekan da devreye girmedi. Tek başımıza kaldık. Tek başımıza savaştık yani bu insanlarla.. Bıçaklar kullanıldı. Sözlü, sopalı, şişeler, bardaklar, sandalyeler, masalar hepsini bize fırlatılıyorlar. Kardeşim yaralandı. Ben yaralandım. Hastaneye falan götürdüler bizi. Kolu kırılan, işte kafası kırılan müşteriler onlar da oraya getirdiler. Sonra darp raporu ve iş görülmez raporu. Şikayetçi olduk. Emniyetteki işlemleri devam ediyor."

    Ataşehir'deki türkü evinde istek parça kavgası VİDEO ARŞİV

    "ABİMİN ÜZERİNE ATLAYINCA BIÇAK KOLUMA GELDİ"

    Olayda bıçakla yaralanan Azad Doğanay'ın kardeşi Çetin Doğanay ise, “O an ben abimin yanına gittim. Onlar da bıçakla saldırdı. Ben abimin üstüne atlayınca koluma geldi bıçak. Buradaki olan müşterilerde yaralandı. Şikayetçiyiz.” dedi.

    Ataşehir’de saldırıya uğrayan türkücü, yaşadıklarını anlattı #2

    Ataşehir’de saldırıya uğrayan türkücü, yaşadıklarını anlattı #3


    İlginizi Çekebilir

    Kuyumculara mesleki yeterlilik belgesi formülü
    Ekonomi

    Kuyumculara mesleki yeterlilik belgesi formülü

    Rizeli çay ocağı işletmecisinin tüp pahalılığına karşı çözümü şaşırttı
    3. Sayfa

    Rizeli çay ocağı işletmecisinin tüp pahalılığına karşı çözümü şaşırttı

    Buğra Dijital Para ile Zengin Oldu!
    Coin Haber

    Buğra Dijital Para ile Zengin Oldu!

    Görüş Bildir