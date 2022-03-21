İstek parça nedeniyle türkü evinde çıkan kavgada yaralanan Azad Doğanay, yaşadıklarını anlatırken, “Tek başımıza savaştık bu insanlarla. Bıçaklar kullanıldı” dedi.

İstanbul’da, Ataşehir’e bağlı Mustafa Kemal Mahallesi'nde bulunan bir türkü evinde sahneye çıkan Azad Doğanay, müşteriden gelen istek türküyü seslendirirken başka masada bulunan müşteriler, istek türküyü beğenmeyerek tepki gösterdi.

Mekanda başlayan sözlü tartışma, bir anda şişelerin, sandalye ve masaların havada uçuştuğu kavgaya dönüştü.

Çıkan kavgada, türkücünün kardeşi Çetin Doğanay bıçakla elinden yaralandı. Türkü evinin savaş alanına döndüğü ve 1 kişinin yaralandığı o anlar, cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.

Ataşehir’de saldırıya uğrayan türkücü, yaşadıklarını anlattı VİDEO



“MASASINA GEÇTİ VE ORADAN BANA BARDAK FIRLATTI”

Yaşanan olayda sahnede darbedilen Sanatçı Azad Doğanay yaşadığı anları şu ifadeler ile anlattı:

“Biz cumartesi günü sahneye gittik Ataşehir'e. İşte istekler geliyor. İstekleri okuyoruz. O esnada bir tane eseri okuyordum. Başka masada kalabalık bir masada tepki aldım. Gelip bana müdahale etti. Tehdit ettiler. Ondan sonra masasına geçti ve oradan bana bardak fırlattı.





“SÖZLÜ, SOPALI, ŞİŞELER, BARDAKLAR, SANDALYELER, MASALAR HEPSİNİ BİZE FIRLATILIYORLAR”

Direkt zaten hedefi sahne. Mekan da devreye girmedi. Tek başımıza kaldık. Tek başımıza savaştık yani bu insanlarla.. Bıçaklar kullanıldı. Sözlü, sopalı, şişeler, bardaklar, sandalyeler, masalar hepsini bize fırlatılıyorlar. Kardeşim yaralandı. Ben yaralandım. Hastaneye falan götürdüler bizi. Kolu kırılan, işte kafası kırılan müşteriler onlar da oraya getirdiler. Sonra darp raporu ve iş görülmez raporu. Şikayetçi olduk. Emniyetteki işlemleri devam ediyor."

Ataşehir'deki türkü evinde istek parça kavgası VİDEO ARŞİV



"ABİMİN ÜZERİNE ATLAYINCA BIÇAK KOLUMA GELDİ"

Olayda bıçakla yaralanan Azad Doğanay'ın kardeşi Çetin Doğanay ise, “O an ben abimin yanına gittim. Onlar da bıçakla saldırdı. Ben abimin üstüne atlayınca koluma geldi bıçak. Buradaki olan müşterilerde yaralandı. Şikayetçiyiz.” dedi.