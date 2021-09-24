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    Ataşehir'de yol tartışması: Motosikletliye kafa attı

    Minibüs şoförü ile motosikletli arasında çıkan tartışma, ilginç anlara sahne odu.
    • İHA
    • 24.09.2021 - 12:41
    • Güncelleme : 24.09.2021 - 13:48
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    Ataşehir'de yol tartışması: Motosikletliye kafa attı

    İstanbul'da Dudullu hattında çalışan minibüs şoförü, Ataşehir ilçesine bağlı Kayışdağı Mahallesi'nde sıkışan yolda, motosikletli bir şahıs ile tartışmaya tutuştu.

    Tartışma, minibüs şoförünün araçtan inmesiyle alevlendi.

    KASKLI SÜRÜCÜYE KAFA ATTI

    Sinirlerine hakim olamayan şoför, motosikletliye kafa attı. Motosiklet sürücüsü ise kask sayesinde darbeden etkilenmedi.

    Yaşanan o anlar araç kamerasına yansırken, olaya polis ekipleri müdahale etti.

    Ataşehir'de yol tartışması: Motosikletliye kafa attı VİDEO

    Ataşehir de yol tartışması: Motosikletliye kafa attı #1

    Ataşehir de yol tartışması: Motosikletliye kafa attı #2

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