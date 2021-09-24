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- Ataşehir'de yol tartışması: Motosikletliye kafa attı
Ataşehir'de yol tartışması: Motosikletliye kafa attı
Minibüs şoförü ile motosikletli arasında çıkan tartışma, ilginç anlara sahne odu.
- İHA
- 24.09.2021 - 12:41
- Güncelleme : 24.09.2021 - 13:48
İstanbul'da Dudullu hattında çalışan minibüs şoförü, Ataşehir ilçesine bağlı Kayışdağı Mahallesi'nde sıkışan yolda, motosikletli bir şahıs ile tartışmaya tutuştu.
Tartışma, minibüs şoförünün araçtan inmesiyle alevlendi.
KASKLI SÜRÜCÜYE KAFA ATTI
Sinirlerine hakim olamayan şoför, motosikletliye kafa attı. Motosiklet sürücüsü ise kask sayesinde darbeden etkilenmedi.
Yaşanan o anlar araç kamerasına yansırken, olaya polis ekipleri müdahale etti.
Ataşehir'de yol tartışması: Motosikletliye kafa attı VİDEO