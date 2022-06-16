Ataşehir'deki genç kızın yaşamını yitirdiği kaza kamerada

Yaya geçidinden karşıya geçerken, aşırı hızlı gelen otomobilin çarptığı Damla Nur Şeker, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İstanbul Ataşehir'in Küçükbakkalköy Mahallesi'nde aşırı hızla ilerleyen bir otomobil, yaya geçidinden karşıya geçen 22 yaşındaki Damla Nur Şeker'e çarptı.

Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Şeker, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kurtarılamadı

Burada tedaviye alınan genç kız, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. DHA'nın haberine göre; gözaltına alınan araç sürücüsünün ise tutuklandığı öğrenildi.

"Yetkililerin bir çözüm bulmaları lazım"

Kazaya tanık olan esnaf Erdoğan Yürük, "Yukarıdan 3 araç peş peşe geliyordu. 20 yaşında genç bir kız tam karşıya geçmek üzerindeyken, araç çarptı. Çok hızlıydı ve çarptıktan sonra genç kız ileriye doğru sürüklendi. Buradaki yaya geçidi çok belirsiz, sürekli kazalar oluyor. Yetkilerin bir çözüm bulmaları lazım. Yaya geçidi işaretleri tabelaları var ama ağaçlar kapatıyor. Sürekli fren sesleri duyuyoruz. Yine bir şey mi oldu diye bakıyoruz." dedi.

"Burası insanları çok tedirgin ediyor"

Yaya geçidini kullanan Baykar Güner, "Karşıya geçmek için cesaret edemiyor insan. Araçlar yavaş geçerken bile böyle, bazen yarışıyorlar. Geçtiğimiz günlerde bir genç kız burada vefat etti. Sürücü hızlı geldi, çarptı. Çok üzücü bir durum. Çok tedirgin ediyor burası insanları. Yetkiler buraya müdahale ederse seviniriz" diye konuştu.





































