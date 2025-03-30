Avcılar’da 4 katlı binanın çatı katında yangın

AA & Ensonhaber

Bugün saat 14.30 civarında İstanbul'un Avcılar ilçesine bağlı Yeşilkent G-118 Sokak’ta bulunan 4 katlı bir binanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir sebepten yangın çıktı. Alevlerin ve siyah dumanların gökyüzüne yükselmesiyle panik yaşayan bina sakinleri hızla dışarıya çıkarken, yangın kısa sürede yanındaki apartmanın çatı katına da sıçradı.

YANGIN KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ

Çevredeki vatandaşların hızlı müdahalesiyle durum itfaiyeye bildirildi ve kısa sürede olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucunda yangın kontrol altına alındı ve söndürüldü.

Şans eseri yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken, yangının çıkış nedeni hakkında incelemelerin sürdüğü bildirildi.