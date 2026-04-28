Kahramanmaraş'ta silahlı saldırıya uğrayan 2 çocuk yaralandı

Kahramanmaraş'ın merkez Onikişubat ilçesi Adil Erdem Beyazıt Caddesi'nde motosikletle kırmızı ışıkta bekleyen İ.E.C. (17) ile U.C.K.'ye (16) otomobille seyir halinde olan Ali S. (21), tabancayla ateş ederek kaçtı.

Mermilerden biri de park halindeki otomobile isabet etti.

Bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

SALDIRGAN ARANIYOR

Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri olay yerinden kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

Ali S. ile İ.E.C.'nin husumetli olduğu öğrenildi.