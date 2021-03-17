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- Avcılar’da araba çarpan kadın havaya savruldu
Avcılar’da araba çarpan kadın havaya savruldu
Yolun karşısına geçmeye çalışan Semra Akgül'ün ağır yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.
- İHA
- 17.03.2021 - 09:54
İstanbul'un Avcılar ilçesinde son sürat gelen 34 VY 5414 plakalı otomobil, 45 yaşındaki Semra Akgül'e çarptı.
Çarpmanın etkisiyle havada taklalar atan kadın aracın ön camına çarpıp, yere düştü.
HASTANEYE KALDIRILDI
Ağır yaralanan kadının yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Akgül, ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılıp, tedavi altına alındı. Sürücü de polis ekipleri tarafından gözaltına aldı.
Olay anını gören bir vatandaş, “Kadın servis bekliyordu karşıdan karşıya geçerken hızla gelen araba kadına vurdu. Cama düştü kadın oradan da yere düştü.” dedi.
Öte yandan yaşanan feci kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Avcılar’da araba çarpan kadın havaya savruldu