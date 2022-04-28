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Avcılar’da at yarışı oynarken öldü
Emekli mali müşavir at yarışı oynadığı esnada kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Ölüm anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
- 28.04.2022 - 13:41
Emekli mali müşavir Hanbeyi Çelik, geçtiğimiz salı günü İstanbul’un Avcılar ilçesi Ahmet Kaya Caddesi’nde bulunan bir altılı ganyan bayisine gitti.
At yarışı oynamak isteyen Çelik, kupon hazırladığı sırada bir anda kalp krizi geçirdi,
Talihsiz adam fenalaşarak yere düştü.
Hemen 112’ye bildirdiler
Çevredeki vatandaşlar yere düşen Çelik’in yardımına koşarak sağlık ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Ecel altılı ganyan bayisinde yakaladı VİDEO
Son anları
Tüm müdahalelere rağmen Hanbeyi Çelik hayatını kaybetti.
Çelik’in son anları ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.