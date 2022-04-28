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    Avcılar’da at yarışı oynarken öldü

    Emekli mali müşavir at yarışı oynadığı esnada kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Ölüm anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
    • 28.04.2022 - 13:41
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    Avcılar’da at yarışı oynarken öldü

    Emekli mali müşavir Hanbeyi Çelik, geçtiğimiz salı günü İstanbul’un Avcılar ilçesi Ahmet Kaya Caddesi’nde bulunan bir altılı ganyan bayisine gitti.

    At yarışı oynamak isteyen Çelik, kupon hazırladığı sırada bir anda kalp krizi geçirdi,

    Talihsiz adam fenalaşarak yere düştü.

    Hemen 112’ye bildirdiler

    Çevredeki vatandaşlar yere düşen Çelik’in yardımına koşarak sağlık ekiplerine haber verdi.

    Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

    Ecel altılı ganyan bayisinde yakaladı VİDEO

    Son anları

    Tüm müdahalelere rağmen Hanbeyi Çelik hayatını kaybetti.

    Çelik’in son anları ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

    Avcılar’da at yarışı oynarken öldü #1

    Avcılar’da at yarışı oynarken öldü #2

    Avcılar’da at yarışı oynarken öldü #3


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