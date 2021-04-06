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    Avcılar'da drift yapan sürücü

    Kısıtlama saatinde boş yolda drift yapan magandanın o anları kameraya yansıdı. Bölgede oturanlar ise araçtan çıkan motor ve fren seslerine tepki gösterdi.
    • DHA
    • 06.04.2021 - 12:37
    • Güncelleme : 06.04.2021 - 13:00
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    Avcılar'da drift yapan sürücü

    İstanbul'un Avcılar ilçesine bağlı Kanuni Sultan Süleyman Caddesi'nde, dün akşam saatlerinde kısıtlama nedeniyle boş yolları fırsat bilen bir sürücü aracıyla drift yaptı.

    Gecenin sessizliğini çıkardığı motor, fren ve patinaj sesleriyle bölen, sürücüsü henüz tespit edilemeyen araç polise bildirildi.

    O ANLAR KAMERADA

    Benzer hareketleri birkaç kez tekrarlayan araç sürücüsü, polisler gelmeden bölgeden uzaklaştı. O anlar ise çevredekiler tarafından görüntülendi.

    Bölgedeki bir sitede oturan Cen Sarıkaya ise iki yaşındaki oğlunun bu otomobilin gürültüsünden yatağından fırladığını belirterek sorumsuzluğa son verilmesini istedi.

    Avcılar'da drift yapan sürücü VİDEO

    Avcılar da drift yapan sürücü #1

    Avcılar da drift yapan sürücü #2

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