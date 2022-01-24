Engellilere yardım toplayan Hayır Çarşısı’na duvarı kırarak giren 2 kişi, alüminyum camekana kadar birçok malzemeyi çalarak kayıplara karıştı. Yaşanan hırsızlık anları, kameraya yansıdı.

İstanbul’un Avcılar ilçesinde bağlı Denizköşkler Mahallesi’nde, altı ay önce Avcılar Engelliler Derneği (AVENDER) tarafından kiralanan bir iş yerinin olduğu bina, kentsel dönüşüm kapsamında kısa süre önce boşaltıldı.

Sadece 'Hayır Çarşısı' olarak kullanılan camekanlı dükkanın bulunduğu binaya, dün saat 05.00 sıralarında motosikletle gelen iki kişi, hayır malzemelerin bulunduğu dükkanın duvarını balyozla kırarak içeri girdi.

HASTA BEZİ TORBALARINI ÇALDILAR

Şahıslar, 50 kadar yeni kot pantolon ve bazı giysilerin yanı sıra eşofman, hasta bezi torbaları, engellilerin elleri ile yaptıkları bazı takıları da çaldı.

Avcılar’da, engellilerin derneğinde hırsızlık anları kamerada ViDEO

3 SEFER YAPARAK ÇALDILAR

Arkasında sepet bulunan motosiklete yerleştirilen malzemeler üç sefer yapılarak çalındı.

ALÜMİNYUM CAMEKANI TEKMELERLE SÖKTÜ

Bir şüpheli çalınan eşyaları götürüp geri dönerken, 'Hayır Çarşısı'nda değerli malzeme arayan diğer arkadaşı, son olarak alüminyum camekanı tekmelerle yerinden söktükten sonra parçalara ayırdı.

Yoldan geçen birkaç kişinin fark etmediği hırsızlık, gün ağarınca ortaya çıktı. İhbar üzerine sevk edilen Avcılar Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekibi, AVENDER Hayır Çarşısı'nda parmak izi çalışması yaptı.

"53 YAŞINDAYIM, HIRSIZLIĞIN BÖYLESİNİ GÖRMEDİM"

2 saati aşkın süre devam eden hırsızlık anları, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. AVENDER Başkanı Ahmet Halit Vardar, yaşanan olaya tepki göstererek şu ifadeleri kullandı:

“Engelliler, ihtiyaç sahipleri için hizmet veren bir yere bu yapılır mı? Kırdıkları camekanın yere indirdikleri camında 'hayır çarşısı' ve 'Engelliler derneği' yazıyor. Bu kadar vicdansızlık olur mu? Camekanı bile söküp götürmüşler. 100 kadar yeni bağışlanan kot pantolonun yarısını, eşofman takımlarını, hasta bezlerini alıp götürmüşler. İnsanların 'Özel insanlara' dağıtmak üzere getirdiği emanetleri gönül dostlarımıza teslim ediyorduk. Hala şoktayız. İnanın şu an akıl tutulması yaşıyorum. 53 yaşındayım, hırsızlığın böylesini görmedim.





“BAZI ŞEYLERİN SONUNA GELMİŞİZ”

Bina içinden girip, sessizce camı indirdikten sonra alümünyumu almışlar. Üstleri alamamışlar. Engelli ve yetimlerin yerine girilir mi, bazı şeylerin sonuna gelmişiz. Allah yardım etsin diyorum. İvedilikle suçluların yakalanmasını, ağır ceza almasını bekliyoruz. Burayı ne imkansızlıklarla kurduk. Kimseden 1 lira almadan bunu yaptık. Bu kadar vicdansızlığa pes diyoruz. Göz bebeğimiz olan bir yerdi.”





"BURADA ÇOK ÖZEL İNSANLARA HİZMET EDİLİYOR"

Dernek gönüllülerinden Özgül Ozkan, hırsızlığı büyük bir terbiyesizlik olarak nitelendirirken, "Hayır çarşısına bunu yapanlara yazıklar olsun." dedi.

Diğer gönüllü Mehmet Ali Kayadibi de yıllardan bu yana engellilere hizmet için gönüllü çalıştıklarını hatırlatırken, "Bu manzara karşısında şok olduk. Burada çok özel insanlara hizmet ediliyor. O insanların hakkını gasbettiler. Bizlerin emeği önemli değil. Belki çoluk çocuğuna kıyafet alamayanların hakkını çaldılar. Belki bir engelli kardeşimizin bastonunu, tekerlekli sandalyesini çaldılar. İnanın ağlamak üzereyim bu yapılmaması gerek." dedi.