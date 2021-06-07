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    Avcılar’da hırsız 2 metreden aşağı düştü

    Arkadaşlarının yardımıyla tırmandığı evin penceresinden içeri girmeye çalışan hırsız, bastığı kirişin kırılması üzerine 2 metre yükseklikten yere düştü. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.
    • DHA
    • 07.06.2021 - 09:56
    • Güncelleme : 07.06.2021 - 10:11
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    Avcılar’da hırsız 2 metreden aşağı düştü

    1 Haziran Salı günü, İstanbul’un Avcılar ilçesi Yeşilkent Mahallesi'nde bulunan 3 katlı apartmanın bulunduğu sokağa saat 09.30 sıralarında gelen 3 şüpheli, birinci kattaki evin penceresinin açık olduğunu fark etti.

    Şüphelilerden biri,  iki arkadaşının yardımıyla 2 metre yükseklikte bulunan evin penceresine tırmandı.

    KİRİŞ KIRILDI, YERE DÜŞTÜ

    Bu sırada bastığı kirişin kırılması üzerine şüpheli, yere düştü. Şüpheliler, yaşananların ardından olay yerinden kaçtı.

    Apartman sakinleri kırılan kirişi fark edince, çevredeki güvenlik kameralarını inceledi.

    Hırsızlık girişiminin yaşandığını anlayan apartman sakinleri, durumu polis ekiplerine bildirdi.

    Polisler, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

    Avcılar’da hırsız 2 metreden aşağı düştü VİDEO

    YAŞANANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

    Başarısızlıkla sonuçlanan hırsızlık girişimi, çevredeki apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.

    Görüntülerde şüphelinin, arkadaşlarının pencereye tırmanmasına yardım etmesi, kirişin kırılması ve hırsızlık şüphelisinin yere düşmesi yer aldı.

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    Avcılar’da hırsız 2 metreden aşağı düştü #5

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