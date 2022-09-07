Avcılar’da hırsızı yakaladı, yabancı uyruklu çete tarafından darbedildi

Hırsızlık için girdikleri markette yakalanan şahıslar, yaklaşık 40 kişilik yabancı uyruklu grupla geri dönüp kendilerine müdahale eden market sahibi ile yakalayan Erdal Kormaz’ı darbetti.

İstanbul’un Avcılar ilçesine bağlı Denizköşkler Mahallesi Zafer Caddesi'nde Lübnanlı bir kişinin işlettiği markette, 2 e2ylül’de saat 22.00 sıralarında, içeri giren iki kişiden biri hırsızlık yapmak istedi.

İş yeri sahibi fark edince duruma müdahale etti. İki kişi hızla kaçarken hemen dışarıda oturan Erdal Korkmaz, şüphelilerden birini yakaladı.

Market önündekilerden biri de, yakalanan şüpheliye tokat attı. Dövülen şüpheli ve arkadaşı hızla uzaklaştı.

Grup halinde döndüler

DHA’nın haberine göre; kısa süre sonra kalabalık yabancı uyruklu bir grup iş yeri önüne gelerek market sahibi ve Erdal Korkmaz'a saldırdı.

Market sahibi bıçaklandı

Saldırıda, sandalyeler havaya uçuştu. Market sahibi sırtından ve kolundan bıçaklandı. Erdal Korkmaz ise çeşitli yerlerinden aldığı darbelerle yaralandı.

Kod adları ‘515’

Korkmaz olay sonrası polise giderek şikayette bulundu. Olayı anlatan Erdal Korkmaz, iş yerine saldıran ve kendisi ile marketi işleten kişiye saldıranların kendilerine '515' ismini veren yabancı uyrukluların olduğunu öne sürdü.

“Bıçaklandım, kafama tekmeler yediğimi biliyorum”

Korkmaz, olaya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Kaçmak isteyen hırsızı kolundan tuttum, yanımdaki başka arkadaş tokat attı. Hırsız kaçtı. Birkaç saniye geçmeden nereden geldiklerini bilemediğimiz, çevrede bekleyen 30-40 kişilik çete grubu saldırdı. Bir anda neye uğradığımızı bilemedik. Bıçaklandım, kafama tekmeler yediğimi biliyorum.





“Grubun adı duvarlarda boya ile yazılıyor”

Market sahibi de sırt ve kolundan yaralandı. Saldıranlar '515 çete grubu.' Gözümü hastanede açtım. Bu grubun adı duvarlarda boya ile yazılıyor. Buralardaki duvar yazılarını arkadaşlarımız kısa süre önce boya alarak kapattı. Polis birisini teşhis için beni çağırdı.





“Şikayetçi olmamam için 20 bin TL teklif etti”

Tedavim sürerken çete başının babası birisinin aracılığı ile beni telefon ile aradı. Şikayetçi olmamam için 20 bin TL teklif etti. 'Ben onurumu para ile satmam', diyerek kabul etmedim. Saldırganların yakalanarak adalet önüne çıkarılmasını istiyorum.”

Polisin saldırıyla ilgili 2 kişiyi gözaltına aldığı öğrenildi.