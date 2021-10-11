Avcılar’da kadının boğazı kesildi, kocasının arabası yakıldı

Denizköşkler Mahallesi’nde bir binanın birinci katında oturan Esra Yıldız’ın boğazı kesilirken, eşi Nurettin Yıldız’ın otomobili Haramidere Kavşağı’nda yanarken bulundu.

İstanbul’un Avcılar ilçesine bağlı Denizköşkler Mahallesi’ndeki Sevgi Sokak’ta bulunan binanın birinci katından, bir kadının bağırma sesleri geldi.

Çevredeki vatandaşlar, komşuları Nurettin Yıldız ile eşi Esra Yıldız arasında tartışma çıktığını düşünerek olaya müdahale etmedi.

Bir süre sonra 2 kişi, binadan koşarak çıktı.

ARACI YANARKEN BULUNDU

Saat 03.00 sıralarında Nurettin Yıldız’a ait otomobil, Esenyurt’taki Haramidere Kavşağı’nda yanarken görüldü.

İtfaiye ekipleri tarafından yangının kısa sürede söndürülmesinin ardından, araçta kan izleri olduğu görüldü.

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EVE ÇİLİNGİR İLE GİRİLDİ

Otomobilin sahibinin bölgede olmaması üzerine Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri devreye girerek Nurettin Yıldız’ın oturduğu eve geldi.

Kapıyı açan olmayınca çilingir vasıtasıyla eve girildi.

Nurettin Yıldız'ın eşi Esra Yıldız'ın, boğazı kesilerek öldürüldüğü görüldü.

KAMERALAR İNCELENDİ

Cinayeti işleyenlerin bulunmasına yönelik başlatılan çalışmalar kapsamında, güvenlik kamerası görüntüleri mercek altına alındı.

Görüntülerde biri kapüşonlu, diğeri şapkalı iki kişinin binadan hızla ayrıldığı görüldü.

İPUCU BULUNAMADI

Karşı binada oturan Ali Burhan Simsar, Nurettin Yıldız ile eşini tanıdıklarını, olaya anlam veremediklerini söyledi. Polis, yanan otomobilin bulunduğu bölgede Nurettin Yıldız’a dair bir ipucu bulamadı. Çiftin, Taksim’deki bir otelde birlikte çalıştığı kaydedildi.

Olayı aydınlatmak amacıyla Avcılar ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri olaya yönelik çok yönlü soruşturma başlattı.