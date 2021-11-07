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    Avcılar'da maganda kurşunu can aldı

    Trafikte magandanın rastgele ateşlediği silahtan çıkan kurşun, seyir halindeki başka bir otomobilde bulunan 4 kişiden 2'sine isabet etti. Yolculardan 1'i yaralanırken, diğer ise kurtarılamadı.
    • DHA
    • 07.11.2021 - 12:47
    • Güncelleme : 07.11.2021 - 12:48
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    Avcılar'da maganda kurşunu can aldı

    Maganda kurşunu, bir gencin daha yaşamını söndürdü...

    İstanbul'un Avcılar ilçesinde askerlik görevini tamamladıktan sonra ailesinin yanına dönen Can Terekeme ile akrabası olan 3 kişi otomobille seyir halindeydi.

    Başka bir otomobildeki magandanın rastgele ateş ettiği silahlardan çıkan mermilerden biri içinde Can Terekeme, Engin A., Eray A. ve sürücü Yemen A.’nın bulunduğu otomobilin bagaj kısmına isabet etti.

    BAGAJI VE İKİ KOLTUĞU DELEREK GEÇTİ

    Bagaj kısmını delip geçen mermi, arka koltukta oturan Can Terekeme'yi ve sürücü Yemen A.’yı yaraladı.

    Kendisinin ve arka koltuktaki akrabası Can Terekeme’nin yaralanmasının ardından Yemen A. hemen otomobili durdurdu.

    Yanlarında bulunan ve olaydan yara almadan kurtulan Engin A. ve Eray A. aynı otomobille iki yaralıyı hastaneye götürdü.

    Avcılar da maganda kurşunu can aldı #1

    GENÇ ADAM KURTARILAMADI

    Merminin akciğerlerinde büyük hasar oluşturduğu öğrenilen Can Terekeme hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

    Sürücü Yemen A.'nın ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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    YAKINLARI HASTANEDE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

    Acı haberi alan yakınları hastanede sinir krizi geçirdi. Beyaz bir otomobil içinde çevreye rastgele ateş eden magandanın olay yerinden kaçtığı iddia edildi.

    Polis ekiplerinin kaçan şüpheliyi yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.


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