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Avcılar'da maganda kurşunu can aldı

Avcılar'da maganda kurşunu can aldı

Trafikte magandanın rastgele ateşlediği silahtan çıkan kurşun, seyir halindeki başka bir otomobilde bulunan 4 kişiden 2'sine isabet etti. Yolculardan 1'i yaralanırken, diğer ise kurtarılamadı.