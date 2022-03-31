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    Avcılar'da motosiklet üzerinde ayağa kalkan adam canını hiçe saydı

    Motosikletiyle seyir halindeyken bir anda ayağa kalkan sürücü, vatandaşlara korku yaşattı. O anlar ise bir otomobilli tarafından kayda alındı.
    • DHA
    • 31.03.2022 - 09:49
    • Güncelleme : 31.03.2022 - 10:12
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    Avcılar'da motosiklet üzerinde ayağa kalkan adam canını hiçe saydı

    İstanbul Avcılar'da iki teker üzerinde ölüme yolculuğa şahitlik edildi.

    Tahtakale Mahallesi'ndeki Yoluç Caddesi'nde süratle giden şahıs, motosikletinin üzerine çıktı.

    MOTOSİKLETTE AYAĞA KALKTI

    Görenlerin şaşkına döndüğü olayda tehlikeli hareketler sergileyen adam, zaman zaman ayağa kalkarak kollarını yana açtı.

    Avcılar da motosiklet üzerinde ayağa kalkan adam canını hiçe saydı #1

    O ANLAR KAMERADA

    Yürekleri ağıza getiren anlar, o esnada bölgede olan bir otomobilli tarafından kaydedildi.

    HEM KENDİ HEM VATANDAŞIN CANINI TEHLİKEYE ATTI

    Kendisinin ve yoldaki diğer sürücülerin güvenliğini tehlikeye soktuğuna aldırmayan sürücü, bir süre sonra hızlanarak gözden kayboluyor.

    Avcılar da motosiklet üzerinde ayağa kalkan adam canını hiçe saydı #2

    Avcılar da motosiklet üzerinde ayağa kalkan adam canını hiçe saydı #3

    Avcılar da motosiklet üzerinde ayağa kalkan adam canını hiçe saydı #4


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