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- Avcılar'da motosiklet üzerinde ayağa kalkan adam canını hiçe saydı
Avcılar'da motosiklet üzerinde ayağa kalkan adam canını hiçe saydı
Motosikletiyle seyir halindeyken bir anda ayağa kalkan sürücü, vatandaşlara korku yaşattı. O anlar ise bir otomobilli tarafından kayda alındı.
- DHA
- 31.03.2022 - 09:49
- Güncelleme : 31.03.2022 - 10:12
İstanbul Avcılar'da iki teker üzerinde ölüme yolculuğa şahitlik edildi.
Tahtakale Mahallesi'ndeki Yoluç Caddesi'nde süratle giden şahıs, motosikletinin üzerine çıktı.
MOTOSİKLETTE AYAĞA KALKTI
Görenlerin şaşkına döndüğü olayda tehlikeli hareketler sergileyen adam, zaman zaman ayağa kalkarak kollarını yana açtı.
O ANLAR KAMERADA
Yürekleri ağıza getiren anlar, o esnada bölgede olan bir otomobilli tarafından kaydedildi.
HEM KENDİ HEM VATANDAŞIN CANINI TEHLİKEYE ATTI
Kendisinin ve yoldaki diğer sürücülerin güvenliğini tehlikeye soktuğuna aldırmayan sürücü, bir süre sonra hızlanarak gözden kayboluyor.