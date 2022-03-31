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Avcılar'da motosiklet üzerinde ayağa kalkan adam canını hiçe saydı

Avcılar'da motosiklet üzerinde ayağa kalkan adam canını hiçe saydı

Motosikletiyle seyir halindeyken bir anda ayağa kalkan sürücü, vatandaşlara korku yaşattı. O anlar ise bir otomobilli tarafından kayda alındı.