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    Avcılar'da servis bekleyen çocuğa sokak köpekleri saldırdı

    8 yaşındaki bir çocuk, babasıyla birlikte okul servisini beklerken sokak köpeklerinin saldırısına uğradı.Babasının tekmeleyerek köpekleri uzaklaştırdığı anlar ise kameraya yansıdı.
    • DHA
    • 09.04.2022 - 10:22
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    Avcılar'da servis bekleyen çocuğa sokak köpekleri saldırdı

    Köpek saldırılarına her gün bir yenisi daha ekleniyor.

    İstanbul Avcılar Tahtakale Mahallesi'nde bulunan sitenin önünde Aziz Karadağ, okul servisine bindireceği 8 yaşındaki oğlu Ömer ile evlerinin önünde beklemeye başladı.

    Saldıran köpekleri tekmeyle uzaklaştırdı

    Sokak köpekleri, bir anda çocuğa saldırdı. Köpeklerden kaçan çocuk korkuyla babasının arkasına saklanırken, babası köpeklere doğru tekmeler savurdu.

    Köpekler de daha sonra baba-oğuldan uzaklaştı.

    Avcılar'da servis bekleyen çocuğa köpek saldırdı

    Avcılar da servis bekleyen çocuğa sokak köpekleri saldırdı #1

    Avcılar da servis bekleyen çocuğa sokak köpekleri saldırdı #2

    Avcılar da servis bekleyen çocuğa sokak köpekleri saldırdı #3


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